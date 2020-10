Isabel Pantoja, fuera de sí, entra en directo en Telecinco para hablar de su polémica con Kiko

El sábado, Isabel Pantoja (64 años) entraba en directo en Sábado Deluxe para apoyar públicamente a Kiko Rivera (36) después de que su hijo confesase que estaba atravesando por una depresión. La llamada fue ampliamente critica, y es que el tono de la cantante, reprochando a su niño del alma que contase su mal momento anímico en medio de una pandemia mundial y asegurando que no podía estar así porque ella no lo iba a permitir, le ha granjeado el calificativo de egoísta, algo que la tonadillera no iba a consentir.

Este martes por la mañana, el propio Kiko avivaba aún más el fuego compartiendo en Instagram una dura publicación reprochando a su madre que, tres días después de prometerle que iría a visitarlo y darle el cariño que tanto necesita, todavía no lo ha hecho.

Pero lo que más ha molestado a Isabel Pantoja ha sido que Paloma García Pelayo, colaboradora de El programa de Ana Rosa, haya asegurado que Kiko y ella no se hablan desde hace un mes porque el joven le pidió ayuda económica a su madre y ésta no se la pudo prestar.

Tras las palabras de García Pelayo, Isabel Pantoja ha llamado en directo a 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

Ante esta afirmación de la periodista, una Pantoja absolutamente enfadada y como hace tiempo que no se muestra, ha entrado en directo en el programa -estando su propia hija Isa (24) presente- para dejar, fiel a su esencia, las cosas muy claras: "Ya estoy cansada de escuchar tantas mentiras. Eso lo primero. Estoy muy nerviosa. Yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo se ha enterado a raíz de la televisión. Pero sí voy a contar que el viernes mi hijo iba a venir a casa con las niñas para quedarse a comer y hasta el domingo".

"Yo no digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie de los que están ahí, ni en el mundo entero, quiere más a mi hijo, al igual que a mi hija, que yo, ¡nadie!. Lo único que quise dar a entender es que era posible su curación, era lo único", ha señalado muy ofendida con los que han criticado su llamada de apoyo a Kiko.

Muy enfadada con Paloma García Pelayo, Isabel Pantoja ha desmentido el supuesto distanciamiento con su hijo: "Que yo no tengo contacto con mi hijo es mentira. Hablo con él todos los días. Al igual que hablo con mi hija Isabel si es que tiene tiempo o coge el teléfono. Llamo a mi nuera Irene. Si puede, me recibe, si no puede, no me recibe. De ahí que a mí, María Isabel Pantoja Martín o como me queráis llamar, que me acuséis que soy egoísta con mis hijos, que he hecho daño a mi hijo con mi llamada, por favor".

La llamada de Isabel ha demostrado su gran enfado. Telecinco

La tonadillera, que no ha dejado de repetir lo nerviosa que estaba, ha vuelto a explicar lo que pretendía con su llamada el pasado sábado durante el programa de Sábado Deluxe: "Lo que quise darle a entender es que estamos pasando por lo que estamos en todo el mundo. Hay miles de personas con depresión. Que nadie dude que amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente".

"A mí cuando me dijo que venía a Cantora con los niñas estaba feliz y a la media hora me dice 'no voy, que voy al Deluxe'. Y hace tres semanas que no viene, pero no tres semanas que no tenemos contacto. Y no es cierto. Esa no es la realidad. Estoy escuchando muchas mentiras", ha exclamado una Pantoja fuera de sí. Ante tal actitud de la cantante, su hija Isa, preocupada por su madre, ha insistido para que colgara el teléfono y no diera explicaciones de sus palabras, y lo ha hecho justo en el momento en el que la tonadillera iba a desvelar cómo le había sentado el mensaje de Kiko en Instagram reprochándole que no haya ido a verle.

[Más información: Kiko Rivera estalla públicamente contra su madre, Isabel Pantoja]