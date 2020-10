Isa Pantoja desvela todos los detalles de su futura boda con Asraf Beno

Dos días después de comprometerse con Asraf Beno, Isa Pantoja (24 años) ha reaparecido en El programa de Ana Rosa, en el que colabora habitualmente, y ha desvelado los primeros detalles de esta boda que, por fin, trae buenas noticias la familia Pantoja.

Isa, tímida y visiblemente nerviosa, no luce todavía su anillo de compromiso porque "me queda grande porque mis dedos son pequeñitos", pero ha desvelado que "es de oro blanco, sencillo, como a mí me gusta, con un brillante". La colaboradora ha confesado que la pedida de Asraf, que tuvo lugar durante una visita turística a Medina Azahara, fue algo que no se esperaba.

"Le dije que sí, claro, pero no recuerdo las palabras exactas. Estaba muy nerviosa. Me dijo eres la mujer de mi vida, ¿te quieres casar conmigo? No lloré, pero fue la pedida más especial del mundo. Medina Azahara tenía un significado especial porque fue un regalo de Abderramán a Azahara así que era un lugar significativo", ha contado la estudiante de derecho.

El modelo marroquí pidió matrimonio a la hija de la tonadillera durante una visita a Medina Azahara. Gtres

"Lo grabé en vídeo para contarlo, pero claro, no contaba que saliera ni nada. Lo quería subir a las redes, pero con esto de mi hermano no me pareció el momento. Al hacerse en un sitio público, alguien se adelantó y lo mandó. Pero no me importa", revela la hija de Isabel Pantoja (64), que asegura sentirse muy feliz ante su inminente boda.

"Me resultó muy emocionante por todo lo que hemos pasado en estos dos años. Teníamos proyectos de casarnos, pero yo no le quería insistir aunque venía aquí y lo decía", asegura Isa, que meses atrás ha comentado en más de en una ocasión sus ganas de pasar por el altar con el marroquí.

Debido a la filtración del vídeo de la pedida de mano, que fue emitida el pasado domingo en Socialité, los familiares de Isa se enteraron de la noticia por el programa presentado por María Patiño (49). "Sólo habían pasado 45 minutos y me habló mi hermano, Irene (29), mi prima... porque se enteraron por la tele", ha desvelado la hija de la tonadillera, a la que sin embargo no le ha importado para nada que la noticia se hiciese pública tan rápido.

Isa Pantoja dice no tener aún fecha ni lugar para el enlace, dada la complicada situación sanitaria que existe en estos momentos. Gtres

Dubitativa, Isa ha confirmado que no tienen fecha para su boda: "Todavía no, con lo que está pasando ahora no se". Y acerca del lugar, la hija de la tonadillera tampoco lo tiene claro: "No lo sé. Tal y como están las cosas Marrakech me da que no". Sin embargo, sí aclara que "boda musulmana no va a ser y boda religiosa tampoco porque además no puedo casarme por la Iglesia porque Asraf no está bautizado ni nada. Tengo que informarme porque no se".

[Más información: Irene Rosales pide perdón a Asraf Beno y reconoce que se "equivocó" con él]