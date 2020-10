'Sálvame' destapa los mensajes más calientes de Kiko Rivera a su ex, Techi

Kiko Rivera (36 años) vuelve a encontrarse en una fuerte encrucijada personal. El hijo de Isabel Pantoja (63) fue testigo este miércoles por la tarde de cómo el programa Sálvame Tomate ponía luz y foco a unos presuntos mensajes que el DJ habría enviado a su exnovia, Techi Cabrera, hace un mes y medio.

Esta conversación entre Kiko y Techi a través de Instagram habría sido, en cualquier caso, a espaldas de Irene Rosales (29), la mujer del creador de Así soy yo. Según reveló el programa eran las 4:51 horas de la madrugada del día 31 de agosto cuando Techi recibió un mensaje de Kiko en el que le tendía su mano al conocer que había pasado por una mala época. Tras la sorpresa y la respuesta de Techi, Kiko reaccionó de la siguiente manera: "Sabes que me tienes para lo que quieras. Siempre seré el que te pone a 80.000 revoluciones y a 20 uñas. ¡No lo olvides!".

Presuntos mensajes entre Kiko Rivera y Techi Cabrera.

Kiko Rivera se apresuró en desmentir esta información a través de Jorge Javier Vázquez (50), que se encontraba al frente del programa esa tarde, y de su prima Anabel Pantoja (34). "Estoy muy tranquilo y con mi conciencia también, con el paso de los años la gente aprende ¿De verdad os creéis que yo le escriba a esta señorita? No le deseo nada malo a nadie", apuntaba el DJ.

Minutos después, el espacio vespertino de Telecinco emitía una nota de audio donde Techi confesaba a una amiga suya que estos mensajes de Kiko serían su pase directo a un programa de televisión donde obtener rédito económico. "¿Sabes lo que pasa, gorda? Yo creo que le voy a dar un poquito más de tiempo para ver cómo reacciona. Como yo ya le he hecho pantallazo, por mucho que lo borre, eso se queda ahí. Y no va a ser nunca tarde para sacarlo. ¡Nunca! Entonces, puedo utilizar esa coartada...", comenzaba.

Y continuaba: "Todo lo que tenga que ver con Kiko es acojonante, es bombazo. Y más conmigo, su novia de hace años con la que ha vuelto un montón de veces... La mujer no lo va a dejar porque la mujer aguanta todos los cuernos del mundo. Pero es que me he quedado... He dicho... 'Esta es mi manera de sacar dinero en la televisión. La has cagado, ¡Kiko!' ¿Qué más me da? Si nunca va a ser mi amigo...".

Anabel Pantoja estalla

Anabel Pantoja dando el mejor discurso defensa de la historia de la TV, gracias @AnabelPantoja00pic.twitter.com/nt4INCcC3H — Borja🦂 (@bfmanzano) October 14, 2020

Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera, que siempre ha confesado quererlo como a un hermano, brotó en el plató de Telecinco donde se encontraba como tertuliana en ese momento. Tras escuchar el audio de Techi, no titubeó en tildarla de "oportunista", "manipuladora", "desgraciada" y "cerda".

Y la defensa de Anabel no solo iba hacia su primo, sino también hacia Irene, para quien tuvo unas hermosas palabras. Pantoja valoró sobremanera el rol de Irene Rosales "como mujer, como esposa y como madre".

Las infidelidades de Kiko

Desde que Kiko Rivera empezase su relación con Irene Rosales, con quien acaba de celebrar su cuarto aniversario de boda, la sombra de la infidelidad lo ha perseguido hasta en cuatro ocasiones. La primera de ellas, con Lorena de Souza, una explosiva mujer de origen brasileño que contó en sendos platós sus encuentros con el DJ. El último, la noche antes de que Rivera ingresase en la tercera edición de Gran Hermano VIP. Poco después, Carmen González, una camarera a la que conoció en Benidorm y junto a la que pasó algunos días. Ambas aportaron mensajes y otras pruebas.

Después de su boda, el colaborador Kiko Hernández (44) afirmó, tras mostrar varios vídeos, que Rivera podría haber sido infiel una vez más a Rosales. En esta ocasión en República Dominicana durante un viaje de placer del intérprete de Cuento de hadas con amigos íntimos. Por último, a mediados de 2019 y tras su experiencia conjunta en GH DÚO, Kiko Rivera volvió a ser señalado como presunto desleal a Irene Rosales por una relación esporádica con la colaboradora Sofía Suescun (24).

