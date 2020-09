Irene Rosales abronca a Kiko Rivera por airear en redes sociales sus problemas económicos

Después de que Kiko Rivera (36 años) confesase, a través de sus redes sociales, la complicada situación económica por la que atraviesa su familia a causa de la crisis del coronavirus, Irene Rosales (29) ha decidido darle un pequeño' tirón de orejas' públicamente. La influencer y colaboradora de televisión, muy sincera, reprocha a su marido el hecho de que cuente tantos detalles de su vida privada a sus seguidores, olvidándose, quizás, de que en el mundo virtual, a veces, hay más personas malintencionadas de las que piensa.

Así, Irene, que ha acompañado a su hija Carlota a su primer día de clase, no ha dudado en "regañar" al hijo de Isabel Pantoja (64) por hablar de las dificultades económicas por las que están pasando. Sin embargo, y sin perder la sonrisa, la colaboradora de Viva la vida asegura que no se ha enfadado con su marido y confiesa que es una situación "muy complicada" para todo el mundo.

La inquietante declaración de intenciones de Kiko Rivera

Irene, buenas tardes, ¿qué tal? Ha comenzado el curso ya para la pequeña Carlota.

Ya ha comenzado. Muy contenta y muy segura, de momento. Estoy tranquila porque confío en el centro donde está Carlota, tienen unas medidas maravillosas así que, de momento estoy tranquila. Esperemos que se quede así la cosa. No hay peligro, todo con respeto y precaución, está todo bien.

¿Su hija Ana se incorpora más adelante?

De Ana todavía no sabemos nada. No nos han dicho nada.

¿Se enfadó un poquito con Kiko por el tema este de los detalles económicos que él da?

Me enfadé, simplemente se lo comenté, ya está. Tampoco es que tuviésemos una bronca ni nada de eso.

Él habla con toda la confianza del mundo

Y se olvida de que realmente ahí hay mucha gente. Ese es el problema.

¿Están mal?

No, no, qué va. Para nada fue nada malo.

La actual es una situación complicada para todo el mundo, ¿verdad?

Por desgracia, estamos viviendo algo muy duro, pero seguro que sí, lo único que hay que tener mucha precaución y que respetemos las normas y todo. Es fundamental.

Kiko no para...

Kiko no para, está todo el día inventando.

Un año duro para Irene Rosales

Rosales no está atravesando su mejor momento. La muerte de su madre le ha afectado más de lo que le gusta admitir y los últimos tiempos se le han hecho muy difíciles de afrontar. Así lo confesaba la propia Irene hace unos meses en el programa donde colabora, Viva la vida. La nuera de Isabel Pantoja protagonizó una emotiva escalera de las emociones donde se desmontó por completo al hablar de su madre y el fallecimiento de ésta el pasado mes de febrero tras luchar durante varios meses contra un cáncer.

Entre lágrimas, Irene confesó su culpa por pensar que su madre estaría siempre y no apoyarla lo suficiente: "Damos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbré a que mi madre tenía que cuidar de mi padre, yo tenía mi vida... me siento culpable por no haber hecho que mi madre hubiese disfrutado de su vida también". Emocionada, la joven admitía que "quien se me ha ido a mi ha sido la primera figura de mi familia, mi pilar, y lo pienso todos los días".

Más sincera que nunca, la mujer de Kiko Rivera aseguró que su madre le ha "ayudado en todo y yo no le he dado lo que se merecía. Desde que soy mamá no he pensado que mi madre también tenía que tener una vida. Mi madre no se quejó pero pienso que si yo le hubiera dado esa vidilla le hubiese venido muy bien. Me va a costar quitarme esa culpa". Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales, fallecía el pasado 6 de febrero tras unos meses luchando contra una enfermedad que le diagnosticaron en el verano del año pasado.

Mayte dejaba rotos de dolor a sus cinco hijos y a su marido, quien también está muy enfermo. El padre de Irene Rosales lleva 17 años luchando contra un tumor cerebral que lo convierte en estos días en una persona absolutamente dependiente. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", reveló Irene Rosales entre lágrimas mientras realizaba la prueba de la curva de la vida en el programa GH DÚO.

