Fran Rivera, sobre su sección en 'Espejo Público': "Me gustaría entrevistar a mis hermanos"

Francisco Rivera (46 años) se ha estrenado como "entrevistador" en el programa deSusanna Griso (50) en Espejo Público. Su sección se llama Rivera y amigos. Una faceta en la que, pese a no estar acostumbrado, se lo ha visto muy relajado y distendido. Cada semana el hija de la desaparecida Carmina Ordóñez charlará con un personaje conocido.

Por el momento, Francisco se muestra cauto con respecto a nombres propios que pasarán por su sección, confesando, eso sí, que le encantaría poder entrevistar a sus hermanos. No aclara si se refiere a Cayetano Rivera (43), a Kiko Rivera (36) o a Julián Contreras (34). Además, Fran asegura que le gustaría entrevistar a Enrique Ponce (48), al que considera un "pedazo torero", y a Miguel Bosé (64), "que siempre tiene mucho que decir".

De esta manera, el diestro confirma su 'idilio' con el espacio matinal de Antena 3, una colaboración que ha supuesto su acercamiento a los medios, a pesar de su constante postura de defensa de la intimidad y la privacidad frente al interés que suscita su mediática familia.

Vuelta al trabajo por todo lo alto, ¿no?

Muy ilusionado con esta nueva sección.

Desvélenos quién le va a acompañar

Eso habrá que hacerlo poquito apoco, semanalmente.

Se habla de que la gente quiere que entreviste a sus hermanos

Todo se andará. Me gustaría charlar, no lo considero entrevistas, lo considero más charlas, y me gustaría hablar con cuanta más gente mejor y de todos los ámbitos. Poquito a poco.

Con Enrique Ponce estamos deseando verlo...

Me encantaría, es un pedazo de torero.

¿Con Miguel Bosé?

Miguel siempre tiene mucho que decir. Siempre.

¿Qué le está pareciendo su actitud frente a la Covid?

Yo de eso no tengo nada que opinar

Ojalá poder entrevistar a su madre, ¿verdad?

Esa no la vais a tener.

Además de la sección del torero, Espejo Público contará con numerosos cambios de cara a esta nueva temporada en la que su principal objetivo será mantenerse en la lucha frente a su principal competidor: El Programa de Ana Rosa. Para ello, el espacio de Antena 3 renovará su línea gráfica, aunque seguirá realizándose en su impresionante doble plató que cuenta con las tecnologías más vanguardistas.

Por otra parte, Lorena García (38) continuará en el programa como copresentadora tras haber sustituido a Griso durante las vacaciones de verano, obteniendo una excelente acogida por parte de la audiencia. El magacín incorporará, además, su propia sección de verificación, 'A3 verifica', para analizar los bulos de las redes sociales de la mano de Patricia Escalona, experta en 'fake news' de la web de Antena 3 Noticias.

