Viajera, deportista y madre: Lorena García, la sustituta de Susanna Griso premiada por Antena 3

Susanna Griso (50 años) se despedía el pasado 10 de julio de los espectadores de Espejo Público hasta septiembre. La presentadora disfruta ya de sus merecidas vacaciones, aunque la maquinaria de su espacio matinal no se detiene y seguirá funcionando durante todo el verano, al igual que ocurre con su principal competidor, El programa de Ana Rosa.

Durante este periplo estival, la encargada de llevar las riendas del formato de Antena 3 será, una vez más, Lorena García (38), quien cuenta con sobrada experiencia ejerciendo este papel. La presentadora está cosechando excelentes resultados de audiencia en sus primeras semanas al frente de Espejo Público este verano, un factor que ha sido determinante para la decisión que la cadena acaba de tomar sobre su futuro: ascenderla de cara a la próxima temporada.

Lorena García repite como sustituta de Susanna Griso en 'Espejo Público'. RRSS

Y es que, según adelanta El Confi TV, Lorena García pasará a ser copresentadora del formato matinal a partir de septiembre, siendo una de las nuevas incorporaciones que se suman a la plantilla del programa tras la marcha de importantes figuras como Nacho Abad (50), Alfonso Egea (40) y Gonzalo Bans (38).

Además de sustituir a Susanna Griso en sus vacaciones, Lorena es desde hace cinco años directora y presentadora de la edición matinal de Antena 3 Noticias, un puesto que se prevé que abandone ahora que pasará a ser fija en el magacín.

Lorena García nació en el municipio manchego de Guadalajara y es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Comenzó sus andaduras profesionales en los informativos de la COPE, aunque pronto dio el salto a la televisión, fichando por la cadena regional de Castilla-La Mancha.

Durante casi seis años fue redactora de los informativos de aquel canal, desarrollando también su labor como reportera de calle y demostrando su naturalidad frente a las cámaras. Un buen hacer que le valió para presentar su propio espacio matinal en la cadena desde 2011 hasta 2015, año en el que aterrizaría en Atresmedia.

Cuando se apagan los focos y las cámaras, la presentadora comparte su faceta más personal y espontánea con sus más de 33 mil seguidores de Instagram y los más de 20 mil con los que cuenta en Twitter. Así, los internautas han sido testigos de grandes noticias de su vida privada como la llegada al mundo de su hijo, Mario, un feliz acontecimiento que ella misma hacía público el 19 de diciembre de 2018.

"Nueva foto de familia. Primera semana de AMOR. Nunca las ojeras y las noches sin dormir me gustaron tanto", escribía la presentadora acompañando una fotografía en la que aparece junto a su pareja y el bebé, aprovechando para agradecer a sus seguidores, que han seguido prácticamente a diario su proceso hacia la maternidad: "GRACIAS a todos los que durante las 41 semanas + 1 día de embarazo habéis estado pendientes".

Además de su faceta como madre, quienes siguen a Lorena García en redes son testigos de sus aficiones. La periodista adora viajar siempre que su ajetreada agenda se lo permita. "Pensando en el próximo viaje y en el próximo reto", reza su descripción en Instagram.

Entre sus destinos favoritos está su "refugio" en la Alcarria, una casa de campo en su comarca natal donde disfruta de la naturaleza, de los "buenos despertares" y de otra de sus pasiones: la lectura.

La presentadora de Espejo Público también es una gran amante del deporte. Se define a sí misma como "mamá fit" y en sus stories se deja ver practicando running, natación, ciclismo y hasta crossfit, una afición que no abandonó durante su embarazo ni en estos meses de confinamiento.

Lorena García presenta 'Antena 3 Noticias' desde 2015. Atresmedia

Aunque le gusta cuidarse, Lorena García se manifiesta en contra de los estereotipos y defiende que el físico no debe imperar a la hora de trabajar en televisión. Así lo demostró hace un año, cuando no dudó en enfrentarse a un internauta que la acusó de esconder su figura ante las cámaras después de haber dado a luz. "Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias. En el informativo no 'enseñamos' o 'escondemos' el cuerpo en plató en función de la talla que tenemos. Afortunadamente se siguen criterios informativos y técnicos", aseveró ante el desagradable comentario.

"Pensar que 'el cuerpo se queda mal' después de tener un hijo, es no tener ni puñetera idea, con perdón, de lo que supone para una mujer ser madre", proseguía el mensaje. "Afortunadamente tengo la autoestima en su sitio y me resbalan estos comentarios. Pero me duele cómo puedan afectar a personas más vulnerables, y el escrutinio al que se somete a la mujer al ser madre. Gracias a todos los que cuando ponéis el informativo, veis a una periodista contando noticias", concluía. Una rotunda protesta que generó un sinfín de reacciones de apoyo hacia la presentadora.

[Más información: Mónica Martínez se convierte en 'coach': te enseña a hablar ante la cámara por 79 euros]