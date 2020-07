De presentadora a actriz: Cristina Pardo da el salto al cine de la mano de Santiago Segura

Cristina Pardo (43 años) es uno de los rostros más reconocidos de la televisión actual. La presentadora de Liarla Pardo se dio a conocer en este medio como reportera de La Sexta Noticias y, posteriormente, se convirtió en sustituta de Antonio García Ferreras (53) al frente de Al Rojo Vivo durante sus vacaciones. Ahora, la periodista da un giro radical a su carrera y explora una faceta hasta ahora desconocida para ella: el cine.

Tal y como la propia Cristina ha desvelado en sus redes sociales, formará parte de la segunda entrega de Padre no hay más que uno, el nuevo filme que Santiago Segura (54) estrenará el miércoles 29 de julio.

Pardo se estrenará así en las labores interpretativas y dará el salto a la gran pantalla poniéndose en la piel de Naty, una profesora cuya importancia en la trama no ha trascendido pero que, teniendo en cuenta el humor del director, seguramente dejará más de una anécdota.

En la fotografía compartida por la presentadora, se la ve caracterizada con el atuendo de su personaje, posando junto a Segura en un momento del rodaje. "Gracias a @ssantiagosegura por dejarme ser la profesora Naty, suerte y a por todas", escribe la periodista, que conoció al director gracias a las colaboraciones habituales que ambos llevan a cabo en El Hormiguero.

Vacaciones

La presentadora está de vacaciones desde el 28 de junio. Atresmedia

El pasado 28 de junio, Cristina Pardo presentaba el último Liarla Pardo de la temporada antes de sus esperadas vacaciones. En ese programa recibía, precisamente, la visita de Santiago Segura, quien desvelaba con un misterioso comentario la noticia del papel de la presentadora en su película: "Te he oído decir que te conformas con la pequeña pantalla, pero va a ser por poco tiempo", deslizaba el cineasta.

"Es verdad, señoras y señores, ¡salgo en la película de Santiago Segura!", revelaba la periodista. "Me hizo mucha ilusión cuando me llamó, no me lo pensé ni medio minuto", añadía sonriente.

En sus minutos finales de emisión, la navarra se despedía de sus espectadores hasta septiembre: "Que pasen un buen verano, muchas gracias por habernos acompañado toda esta temporada, esperamos hacerlo mucho mejor la próxima".

