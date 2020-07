Sonsoles Ónega hace balance profesional: "He tenido un año muy positivo"

Sonsoles Ónega (42 años) hace balance de la temporada televisiva que ha vivido, y parece que todo ha remado a su favor: "He tenido un año muy positivo, ha sido una súper experiencia". Agradecida por la oportunidad que le ha dado Mediaset de estrenarse en el formato de los realities, no descarta repetir en dicho registro ahora que La Casa Fuerte ha echado el cierre con muy buenos datos de audiencia. Una decisión en la que, por el momento, prefiere mostrarse cauta: "No adelantemos acontecimientos". Lo cierto es que la periodista no ha podido tener mejor mentor en este campo, Jorge Javier Vázquez (49), del que Sonsoles asegura "aprender en cada gala".

Con la sonrisa que la caracteriza, la presentadora ha asegurado que en el debate final del programa se han limado asperezas con los concursantes, especialmente el que tuvo ella en plató con Fani Carbajo (34). Una alegría a la que se le suma el haber ganado la apuesta respecto a las ganadoras, Yola Berrocal (49) y Leticia Sabater (54), que a su juicio han sido totalmente merecedoras del premio ya que "Han estado dándolo todo". Una afirmación con la que demuestra la emoción con la que ha vivido el trascurso de la convivencia de los participantes en La Casa Fuerte, un formato especialmente preparado para la temporada estival en el que la reputada periodista parlamentaria ha dado el salto a ponerse al frente de programas de telerrealidad. Una prueba nada sencilla que finalmente ha logrado aprobar con nota.

Sonsoles Ónega junto a Jorge Javier Vázquez en el plató de 'La Casa Fuerte'. Mediaset

Ha concluido La Casa Fuerte...

Si, ya hemos terminado.

¿Qué balance hace de este año?

He tenido un año muy positivo, ha sido una súper experiencia.

¿Está contenta con esta nueva etapa profesional?

Muy contenta.

¿Se han solucionado todos los malentendidos de La Casa Fuerte en el debate final?

Ahí hemos estado, con sus más y sus menos, se tienen que ver fuera de plató.

¿Se ha solucionado el malentendido que tuvo en el plató con Fani?

Totalmente arreglado.

¿Le quedan ganas de enfrentarse a un nuevo reto?

De momento a descansar un poquito.

¿Cuándo se va de vacaciones?

Cuando acabe en Ya es Medio Día.

¿Y si le llega la oferta de un nuevo reality?

No adelantemos acontecimientos...

¿Cómo ha sido trabajar con Jorge Javier?

Aprendo en cada gala.

Ahora que ha terminado el concurso y puede decirlo, ¿cuál era su pareja favorita?

Las que han ganado se veían favoritas. Yola y Leticia han estado dándolo todo.

