Sonsoles Ónega censura en directo a Cristian Suescun por una broma sobre el coronavirus

El mal momento físico que ha pasado Fani (34 años) en La casa fuerte ha generado una gran expectación debido a los signos que indicaban un posible embarazo de la concursante. Este domingo los participantes del reality comentaban en directo los síntomas de su compañera y algunos de ellos la acusaban de inventarse el retraso de su menstruación para ganar protagonismo.

En medio del debate sobre si Fani ha exagerado o no sus síntomas -y con el embarazo ya descartado mediante análisis- Cristian Suescun (33) ha protagonizado un incómodo momento después de que Sonsoles Ónega (42) tuviera que afearle una broma sobre el coronavirus.

El hijo de Maite Galdeano estaba hablando sobre el retraso de la menstruación de Fani y bromeaba: "A mí no me ha bajado la menstruación pero he estado con fiebre, igual es el virus...", afirmaba en clara referencia al Covid-19.

Fani ha tenido síntomas compatibles con un embarazo. Mediaset

El joven intentó continuar con su discurso, consciente de que había hecho una declaración desafortunada, por lo que intentaba arreglarlo: "Cristina también ha tenido fiebre. Un virus que nos ha dado o algo", divagaba.

Pero Sonsoles Ónega le interrumpía para llamarle la atención sobre su actitud frente a una pandemia que ha causado una gran crisis y miles de muertes: "Tampoco vamos a hacer juego con estas cosas", reprendía tajante la presentadora.

Posteriormente, la conductora del debate aclaraba que "en La Casa Fuerte nadie ha tenido fiebre, nadie, y el equipo de La Casa Fuerte no comparte baño con los concursantes". Y es que, tal y como anunció en su momento la cadena, los concursantes viven bajo estrictas condiciones de aislamiento y pasan controles sanitarios periódicos para comprobar que todo va bien.

Cristian y Yola han protagonizado un tonteo en la casa. Mediaset

Cristian ha sido protagonista, además, por el tórrido romance que está viviendo junto a Yola Berrocal en la casa. Un tonteo que ha culminado con un sensual masaje en el que hubo tocamientos por ambas partes y apasionados besos que no fueron a más porque Maite Galdeano les interrumpió.

Sobre esta tensión sexual, Ónega también ha bromeado en su intervención con Cristian Suescun: "Ella [Fani] ya os ha contado y ha compartido con toda España que ha dado el resultado negativo. A ver si a ti te duele la cabeza por otra cosa".

