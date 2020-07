Marisa Martín-Blázquez desvela que está enamorada en 'La escalera de las emociones'

"Me siento capacitada para dar y entregar mucho amor". Estas fueron las palabras que Marisa Martín-Blázquez (56 años) esbozó en el programa Viva la vida. La periodista confesaba así que actualmente su corazón está ocupado, una noticia que hasta el momento solamente conocían sus más allegados y que se ha hecho pública durante la sección titulada 'La escalera de las emociones'.

La colaboradora del espacio que presenta Emma García (47) se divorció en el año 2005 de Antonio Montero (56), un matrimonio que duró 25 años y del que nacieron dos hijos. Pese a que la pareja se rompió hace cinco años, ambos han continuado viviendo bajo el mismo techo. Síntoma inequívoco de que ambos terminaron en buenos términos, tal y cómo los propios protagonistas han reconocido en varias ocasiones. Si bien es cierto que la relación amistosa ha continuado hasta el día de hoy, parece que Marisa ha vuelto a ocupar su corazón. Un paso muy importante gracias al cual dice estar muy ilusionada.

Marisa Martín-Blázquez durante 'La escalera de las emociones'. Mediaset

La periodista confiesa que le cuesta mucho decir "te quiero", realidad que no ha impedido que vuelva a darse una segunda oportunidad en el terreno amoroso. "He amado mucho a todos los niveles, y estoy rodeada de amor que no te puedes imaginar cuánto lo aprecio", explicó Matín-Blázquez en el ya citado programa. Declaraciones que nacen de la sección que tiene como origen el reality Supervivientes y que ha servido como herramienta para que conozcamos un poco mejor lo que esconden los colaboradores del formato de los fines de semana de Telecinco.

Además de desvelar que existe una nueva persona en su vida, la periodista hizo un viaje emocional en el que habló sobre algunos de sus pilares fundamentales. "No creo que exista una persona más buena que mi padre, era un hombre absolutamente excepcional en todos los sentidos", explicó Marisa visiblemente emocionado tras contar que tras la muerte de su progenitor tuvo que hacerse cargo del 'timón' familiar. "Siempre me decía que no había que preocuparse, hay que ocuparse de las cosas", añadió. Declaraciones en las que Martín-Blázquez ha expuesto al público su lado más íntimo y personal, una faceta que pese a su extensa trayectoria en televisión aún era desconocida para la audiencia.

Marisa Martín-Blazquez y Antonio Montero continúan viviendo juntos tras su divorcio en 2015. Gtres

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez han sido durante años dos de los rostros más conocidos dentro del mundo de la crónica rosa, dos profesionales de la información que formaron un matrimonio del que poco se sabía. La entrada del reportero fotográfico en Sálvame trajo consigo la apertura de una parte de su vida privada, algo que también acabó involucrando a su ex. La periodista ha hablado con total normalidad del tipo de relación que mantiene con el padre de sus hijos, una amistad muy profunda en el que ambos siguen estando pendiente del otro. "Juntos remamos a favor de la familia, convivimos, seguimos yendo a sitios juntos y nos llevamos de maravilla. Todo esto sólo se puede conseguir si te llevas bien y es una suerte", declaró la colaboradora en cuando en marzo de este año se hizo público que Montero sufría cáncer. Unas palabras repletas de cariño que demuestra su buena sintonia.

[Más información: Marisa Martín-Blázquez, el mayor apoyo de Antonio Montero tras 30 años de amor sin etiquetas]