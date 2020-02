Marisa Martín-Blázquez, el mayor apoyo de Antonio Montero tras 30 años de amor sin etiquetas

Antonio Montero (56 años) se ha convertido en un personaje de plena actualidad en la prensa rosa después de haber revelado en Sálvame el problema de salud que sufre: le han extirpado un tumor maligno de la pierna y ha tenido que someterse a radioterapia.

A pesar de las reticencias que el paparazzo ha mostrado siempre para tratar los asuntos de su vida privada, lo cierto es que Montero se ha ido abriendo en canal en cada intervención que hace en el programa en el que trabaja. "Se me ha agriado un poco el carácter, pero creo que es más por la edad", aseguraba al hablar sobre su enfermedad, mostrando en todo momento su tranquilidad: "Si tengo que palmar, palmaría contento. Yo he sido superfeliz".

Buena parte de esa felicidad se la debe a Marisa Martín-Blázquez (56), la periodista con la que Montero ha compartido tres décadas de su vida personal y profesional. Con ella tiene dos hijos en común y, aunque en 2015 anunciaban su ruptura, han demostrado ser inseparables, en el sentido más literal de la palabra, pues nunca han dejado de vivir juntos. Así lo explicaba el fotógrafo en Sálvame el año pasado: "Mantenemos la familia unida porque nos parece que es el objetivo de nuestra vida".

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez se casaron en 1989. Gtres

Ahora, con el duro golpe del cáncer azotando la tranquilidad del periodista, la adversidad parece haber unido aún más a Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez. Sin embargo, fuentes de su entorno afirman que el acercamiento -si es que alguna vez hubo distancia- se produjo mucho antes del problema de salud del colaborador: "Todo el mundo sabe que ellos están bien desde hace tiempo, pero no hablan de su vida privada", comenta a JALEOS una persona cercana al matrimonio. El propio Montero reconoce que, una vez más, Marisa está siendo un pilar fundamental en este momento: "Está preocupada. Seguramente es la que más se preocupa, pero mi familia es muy positiva", ha comentado, reiterando la buena relación que mantiene con la madre de sus hijos.

Sobre si vuelven a ser un matrimonio 'al uso' o no, nadie quiere pronunciarse ni poner nombre al vínculo que los dos periodistas mantienen. No obstante, el pasado mes de junio él dejaba la puerta abierta a una reconciliación y hablaba así sobre su exmujer: "Nos queremos, nos llevamos bien y nos respetamos. Si se anunciara mañana el fin del mundo, me abrazaría a ella".

Esas emotivas declaraciones se produjeron después de que Marisa Martín-Blázquez concediera su primera entrevista hablando, entre otras cosas, sobre su ruptura cuatro años atrás sin cese de la convivencia: "Juntos remamos a favor de la familia, convivimos, seguimos yendo a sitios juntos y nos llevamos de maravilla. Todo esto sólo se puede conseguir si te llevas bien y es una suerte", declaraba a Semana, sin aclarar si la reconciliación como pareja era posible. "Eso daría para escribir una novela", se limitó a decir.

El matrimonio anunciaba su ruptura en 2015. Mediaset

Comenzaba entonces a resonar entre bambalinas una posible segunda oportunidad en el matrimonio de los televisivos, algo que Antonio Montero alimentaba desde su programa con enigmáticas declaraciones. En junio de 2019, Kiko Hernández (43) hacía la pregunta más directa: "¿Tienes pareja?", a lo que el periodista respondía con evasivas: "¿A quién le importa? Es algo íntimo. ¿Y si tengo un trío o un cuarteto?".

En la misma intervención, Montero anunciaba una celebración importante que tendría lugar pronto en su vida: "El día 8 de septiembre hago 30 años de casado con mi exmujer", una extraña frase que causó estupefacción en el plató. Él lo aclaraba a su manera: "Llevamos 30 años casados y 6 de novios, hace 36 años que conozco a mi mujer, mi exmujer o lo que yo quiera que sea, y lo vamos a celebrar".

Lo más surrealista de aquel momento estaba aún por llegar, pues Kiko Hernández había anunciado que Lola, una espectadora, se había puesto en contacto con el programa para conocer a Antonio. Una propuesta de cita que él aceptaba dedicando un sorprendente mensaje a la pretendienta: "Lola, vamos a ser felices los cuatro".

Unión profesional

Antonio y Marisa son, además de marido y mujer, compañeros de profesión. Mediaset

Antonio y Marisa se conocían en sus años de estudiantes. Ambos compartían clase en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiaban Periodismo. El 8 de septiembre de 1989, tras seis años de noviazgo, decidían pasar por el altar. Fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Nicolás y Marieta.

Pero el vínculo de Montero y Martín-Blázquez trascendió lo sentimental y se convirtieron también en compañeros de profesión inseparables. Juntos formaron el tándem perfecto de la prensa del corazón y fundaron la agencia Teleobjetivo, que cuenta en su haber con más de 1.500 reportajes exclusivos de la época dorada del corazón.

Portada de '¡HOLA!' con la luna de miel de Elena de Borbón y Marichalar.

Antonio y Marisa revelaron juntos, entre otras historias, la relación de la infanta Elena (56) y Jaime de Marichalar (56) tras seguirlos durante varios meses. Posteriormente, en 1995, lograron pillarlos en Australia durante su luna de miel. Por algunos de aquellos reportajes, la agencia de Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez llegó a embolsarse hasta 150.000 euros, tal y como él mismo reconocía en 2015 en una entrevista para Diario Sur.

De aquellos tiempos sólo queda el prestigio profesional y el reconocimiento del que ambos siguen gozando, pese a que con los últimos acontecimientos no han podido evitar dar el salto a la primera línea de actualidad, convirtiéndose en personajes del corazón pese a su deseo de mantenerse al margen de comentarios, críticas y juicios de valor.

Ante esta nueva situación en la que las puertas de su intimidad se ven entreabiertas, Antonio Montero ha avisado estos días en Sálvame: "Convertir tu vida en el centro de un debate en el que todo el mundo opina es un problema. Si eso ocurre, yo no voy a estar".

