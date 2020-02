Antonio Montero confiesa que tiene cáncer: "Si la tengo que palmar, la palmo"

Antonio Montero (57 años) ha desvelado este miércoles en el programa Sálvame Naranja que padece cáncer. En una sesión de coach junto a la psicóloga Cristina Soria (45), el periodista ha confesado que este pasado verano, mientras estaba en la playa y se aplicaba una crema protectora, se palpó un bulto en la pierna al que no le dio importancia.

"Pensé que me había dado un golpe. Al cabo de una semana vi que eso seguía ahí. Eso fue en junio y hasta que no volví en septiembre a Madrid no fui al médico. Estando en urgencias con un familiar mío por otra cosa, aproveché y pregunté, me lo vio un médico, me hicieron una resonancia y me dijeron que no sabían qué era", ha comenzado relatando.

Y continuaba: "Me puse en contacto con mi traumatólogo y me dijo que había que quitarlo. Me hablaron de hacer una biopsia. Me quitaron el bulto, era como una pelota de tenis que estaba metida en el muslo. Seguí viniendo al programa. A los 15 días fui a quitarme los puntos y en lugar de estar allí mi médico, estaba el director del hospital con un oncólogo".

Antonio Montero en el programa 'Sálvame'.

Tras varias pruebas, sus médicos le desvelaron el diagnóstico: tenía un tumor maligno. "Tenía un bulto grande en el músculo sartorio. Es un músculo que atraviesa la pierna desde la rodilla hasta la cadera. En ningún momento tuve miedo. Era yo quien calmaba a mis médicos. Si la tengo que palmar, la palmo. Mi muerte no me preocupa porque Dios me va a perdonar".

Montero ha revelado en directo que tuvieron que aplicarle sesiones de radioterapia y que los resultados definitivos se los darán el próximo viernes 28 de febrero. Pese a todo, el fotógrafo no quiere dramatizar, no pretende que su situación cree ninguna alarma sino todo lo contrario. "Drama cero", ha deslizado al presentador, Jorge Javier Vázquez (49), que escuchaba con suma atención el testimonio de su compañero.

El conductor del programa vespertino de Telecinco le ha preguntado cómo está viviendo su familia esta delicada situación, a lo que Antonio ha respondido: "Mi entorno lo ha vivido bastante bien. No ha habido drama. Marisa -se refiere a Marisa Martín Bláquez, su expareja- sí, un poco preocupada. Seguramente es la que más. Pero mi familia es muy positiva: mis padres, mis hermanos... Todos son muy positivos".

Antonio Montero en el programa 'Sálvame Naranja'.

Antonio Montero no titubea a la hora de hablar de su fe en Dios, especialmente en estos momentos en los que la salud le ha fallado. "Mi fe es total, muchas veces he pensado 'si tengo que palmar, palmaría contento'. Mi vida ha sido la pera. Yo he sido superfeliz. Se me ha agriado un poquito el carácter y salto con más facilidad, pero creo que es más por la edad que por esto. Tengo todo atado hace mucho tiempo, el testamento lo hice cuando era joven. Estoy preparado cada minuto de mi vida para palmarla".

