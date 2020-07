Alonso Caparrós desvela su "inconfesable" pasado con las mujeres: "He sido como el demonio"

Sálvame lleva varios días tratando las polémicas fiestas en las que, supuestamente, futbolistas famosos son infieles a sus parejas con mujeres contratadas para la ocasión. Pero, este lunes, el asunto daba un giro inesperado cuando Alonso Caparrós relataba su experiencia personal en este tipo de eventos.

Visiblemente emocionado, el colaborador se derrumbaba al pensar en "la huella que haya podido dejar en muchos seres humanos". Y es que, según ha comentado, en su peor etapa ha podido hacer daño a muchas mujeres: "Yo he visto las caras y sin que me dijesen nada sabía lo que estaba pasando en esas personas", ha lamentado.

Aunque no ha querido dar muchos detalles, el colaborador asegura que incitó a muchas de esas mujeres a consumir sustancias y se aprovechó de que eran "fácilmente manipulables", aunque aclara que nunca cometió actos denunciables o fuera de lo legalmente permisible.

Sobre esta oscura etapa de su pasado, afirma que muchas personas, incluidos sus familiares, le han perdonado, algo que él todavía no ha podido hacer: "Yo no sé si me voy a poder perdonar", confiesa entre lágrimas.

Sobre lo peor que ha podido llegar a hacer en esas fiestas, asevera que es "inconfesable", y advierte que el mundo de las adicciones y la noche no tiene absolutamente nada positivo: "Que nadie se engañe, que nadie lo naturalice. Esconde abismos insondables".

Caparrós ha proseguido su relato desvelando que, cuando llegaba a los eventos, "la gente se espantaba". Además, ha querido pedir perdón públicamente por primera vez a esas mujeres cuyas vidas ha podido haber marcado: "He sido como el demonio y pido perdón".

Los actos de su pasado son un gran lastre para Alonso, al que sus compañeros han animado a pasar página ahora que está repasando su vida para dejarla plasmada en un libro autobiográfico. Sin embargo, él defiende que es necesario recordar estas dramáticas experiencias como aprendizaje vital: "Estoy convencido de que no me voy a poder perdonar en esta vida. Me ayuda a ser mejor, a acumular méritos", sentencia.

Belén Esteban, quien también ha pasado por el infierno de la adicción, no dudaba en aconsejar a su compañero que deje atrás el dolor y se perdone a sí mismo: "La familia perdona, los amigos perdonan... te tienes que perdonar tú y cerrar esa puerta".

