Anabel Pantoja filtra la escaleta de 'Sálvame' y desvela uno de los secretos del programa

Anabel Pantoja (33 años) estaba muy emocionada este miércoles. A las 16:00 horas en punto debutó como presentadora en el plató de Sálvame. Nerviosa y con ganas, la joven se mostraba muy agitada en los minutos previos al inicio del programa. Tanto es así que durante su sesión de maquillaje y peluquería no pudo soltar de sus manos la escaleta de ese día para estudiársela bien y en un momento dado enfocó sus Stories de Instagram hacia la página. Debido a la ilusión que sentía no se percató de que lo que estaba haciendo no era lo adecuado.

En la hoja se puede leer en grande en uno de sus extremos la palabra "Secreto", un término que refleja la confidencialidad de ese documento. Pero el nerviosismo de la joven le llevó a cometer el error de mostrarlo ante su más de un millón de seguidores.

Captura de las 'Stories' de Anabel Pantoja mostrando la escaleta de publicidad de 'Sálvame'.

En la página solo se puede ver el orden de menciones publicitarias que hacen los colaboradores a favor de una marca justo antes y después de los bloques publicitarios. Los rostros de Sálvame se van alternando este tipo de contenidos y reciben un dinero por ello.

Hasta ahí parece que el documento revelado por Anabel tampoco implica tanto al programa, pero tras la descripción de las menciones, en la parte inferior de la hoja se pueden ver unas palabras en mayúscula que advierten de la importancia que tienen: "Importante. Cambio en la duración de las menciones: Estas menciones tienen que tener una duración máxima de 60 segundos para no incumplir la ley".

Tras mostrar el documento y llegar a esa parte, la prima de Kiko Rivera (36) decide dejar de grabar la escaleta publicitaria y enfocar el espejo en el que ella se ve reflejada mientras los estilistas atusan su pelo.

Con este descuido, la colaboradora ha dejado a la vista de todos uno de los aspectos más delicados de cualquier programa: el tratamiento de la publicidad. Además, ha desvelado que el magacín vespertino de Telecinco podría estar incumpliendo las normas sobre la regulación de los espacios publicitarios en televisión porque sobrepasaban el tiempo que la Ley establece para las menciones, ya que alargarse supondría entrar en el campo del publirreportaje, formato que no es el acordado por la marca ni la cadena, y caerían en una ilegalidad.

Anabel, presentando 'Sálvame Limón'.

Pero lejos de preocuparse, Anabel tomó las riendas de Sálvame este miércoles y demostró que tiene arte y carisma para enfrentarse a la cámara pero que le faltan muchas habilidades para competir con sus compañeros en la tarea como presentadora.

[Más información: El tratamiento estético de Anabel Pantoja: su gasto semanal para transformar su cuerpo]