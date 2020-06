Anabel Pantoja y el vídeo de la vergüenza por el que ha pedido perdón a su novio

Este pasado lunes Anabel Pantoja (33 años) volvía a su puesto de trabajo en Sálvame después de pasar la cuarentena en Canarias junto a su pareja y futuro marido, Omar Sánchez. Sin embargo, con lo que no contaba la sobrina de Isabel Pantoja (63) era con la emisión de un "vergonzoso" vídeo -según sus propias palabras al verse- que ella creía eliminado de sus redes sociales y que el programa supo guardar para 'sorprenderla' en su regreso.

"La redacción de Sálvame tiene en su poder unas imágenes brutales que afectan a una colaboradora: Anabel Pantoja". Así de contundente se mostraba Kiko Hernández (43) ante una cariacontecida y seria Anabel. "Unas imágenes que la propia colaboradora ha intentado evitar por todos los medios que se hicieran públicas, ya que la relación con su novio Omar podría verse muy, pero que muy afectada. La boda aplazada podría pasar a ser la boda cancelada", remataba el colaborador, para mayor inquietud en la sobrina de la tonadillera.

Se trataba de un directo en Instagram de hace unas semanas en el que Anabel se mostraba muy desinhibida, "demasiado alegre", según las redes sociales. De hecho, los usuarios de Twitter sostienen que apenas se la entiende al hablar. En un momento dado, entra en escena su pareja y Anabel llega a discutir en directo con Omar, cuando este la insta a acostarse y a apagar la conexión. "Qué vergüenza", se escucha decir al canario en medio de la discusión.

La sobrina de Pantoja llevaba tras 50 días sin poder ver a nadie de su entorno y, según ha explicado ella, se reunió con unos amigos y pasaron un día de fiesta. El programa ha emitido apenas unos minutos de las imágenes, pero es tiempo suficiente para percatarse de que Anabel se muestra desquitada: canta, dice "palabras sin sentido" y no para de hacer gestos extraños y de beber agua.

La colaboradora, al ver dichas imágenes que, por cierto, borró a la mañana siguiente, se echa las manos a la cabeza en el plató, se tapó la cara para no volver. A la vuelta del vídeo, ella misma, sonrojada, narra lo sucedido ante sus compañeros: "Se ve que estoy bebiendo agua y que no me quiero ir a dormir. Habíamos pasado todo el día con los amigos, en una fiesta, yo estoy muy contenta, y ya está. Tengo problemas para dormir y no quería dormir".

Y añade: "Soy la primera a la que le da vergüenza. Me acuerdo de mis padres y de mi Negro -su pareja- que estaba a mi lado aguantando, él se cabrea y de ahí la discusión". Ha reconocido que ha aprendido del error y que a partir de ahora cuidará mucho el contenido que publica en sus redes. En las imágenes, Omar no para de decirle que deje de grabar y se vaya a dormir. Sin embargo, ella lo manda a la cama de muy malas maneras: "¡Te quieres callar ya la boca! Si te quieres ir a dormir vete a otra cama, yo quiero cantar, estoy con mi gente".

Sea como fuere, Anabel pasó este lunes una de sus peores tardes en Sálvame, ya que durante todo el programa se estuvieron soltando detalles sobre lo que se vería en la versión Tomate, y la joven temió por su relación sentimental. Finalmente, parece que todo marcha bien en la pareja.

Tras estas horas tan difíciles, Anabel quiso dedicarle unas bonitas palabras a su prometido en su perfil de Instagram: "Pues sí, él me aguanta, en lo bueno y en lo malo (y nunca mejor dicho). Cuando estoy mala como una auténtica perra me va a comprar a la farmacia, está pendiente de que me lo tome todo. Cuando tengo un problema, él me lo soluciona o intenta ayudarme a solucionarlo". Y terminaba su discurso con un "cuando tengo frío me tapa, cuando me duelen los pies me da un masaje, si se me antoja un polvito uruguayo, él va a buscármelo. Sinceramente, di con un ángel. Siento ser tan necia cuando no debo serlo".

Anabel, Omar y su historia de amor

Anabel Pantoja y Omar Sánchez comenzaron su relación sentimental el 14 febrero de 2018. Omar es un hombre natural de las Islas Canarias y apenas se conocen datos de él salvo los que la propia Anabel aporta a través de sus redes sociales o en algunas de las apariciones públicas en las que a él se refiere como 'mi negro'. La pareja se prometió en el mes de mayo del año pasado.

Mientras ella hacía una sesión fotográfica en Fuerteventura para promocionar sus bañadores, el joven canario hincaba rodilla en el suelo a modo de sorpresa y le proponía matrimonio ante el asombro de la sevillana. Desde hace algunos meses viven juntos en Gran Canaria donde disfrutan de una vida tranquila, familiar y con la proximidad de la playa, lugar que ambos adoran.

