Isa Pantoja y Anabel, yo 'nutricionista' y tú profesora de baile: 'guerra' entre primas en las redes sociales

Si hace unas semanas la prensa destacaba el giro como influencer que había dado Anabel Pantoja (33 años) en sus redes durante el confinamiento -deleitando y entreteniendo a sus seguidores con sesiones de baile, videollamadas o imitando las fotos más icónicas de Kim Kardashian (39)-, ahora otro miembro de la saga Pantoja reclama su hueco y ha comenzado a ganar especial protagonismo en Instagram por una nueva y sorprendente faceta en su vida: Isa Pantoja (24) ha estrenado 'profesión' y se ha convertido en 'nutricionista'. De este modo, entre primas se están haciendo la 'competencia' para ver quién gana más seguidores.

La hija de Isabel Pantoja (63), que hace unas semanas confesaba que estaba haciendo el Ramadán para apoyar así a su novio Asraf en las tradiciones de su cultura, ha decidido centrarse de lleno en el 'culto al cuerpo' y en el cuidado en la alimentación. Tanto, que luce nueva imagen mucho más tonificada en la zona del abdomen. La joven ha aprovechado la cuarentena para trabajar y obtener nuevos hábitos alimenticios y dejar atrás esas grasas saturadas. Ahora, convertida en una influencer healthy, diariamente muestra a sus seguidores su rutina.

Como si fuese su propio reality casero, Isa explica, con aire experto, cuál es su rutina desde que se levanta hasta que se acuesta. Qué desayuna, come y cena. Empieza el día con una tostada de pavo y un kiwi, además de agua con limón para estar bien hidratada. "Es importante beber dos litros de agua al día. Me tomo agua templada con limón. Es un antioxidante y ayuda a eliminar toxinas", relata a la cámara la otrora cantante. A la hora de la comida, la influencer suele decantarse por un plato de arroz, una hamburguesa de zanahoria o unas verduras. Como ella bien incide en los vídeos que cuelga en la red, la clave es no abusar de los carbohidratos.

Durante la emisión de estos vídeos, Isa también aprovecha para hacer deporte con una profesora virtual -que no es su prima Anabel- y muestra a sus seguidores esa suerte de 'rincón prohibido' en el que guarda el pecado: el chocolate y los dulces. No todo va a ser sacrificio, también hay días locos: "Como pruebe una onza, me tengo que comer toda la tableta. No pasa nada por comer, hay que ser feliz". De este modo, la joven Pantoja demuestra que la suya no es una dieta severa: "Para que veáis que no es una dieta estricta ni nada del otro mundo. Simplemente es cuestión de aprender a comer".

Ya por la tarde, la hermana de Kiko Rivera (36) opta por un batido energético compuesto de "plátano, crema de cacahuete, leche desnatada, que puede ser también de arroz o avena". Este líquido es muy necesario a esa hora para ella, ya que es cuando comienza a entrenar duro: abdominales, hipopresivos o glúteos. Porque no solo es comer: hay que tonificar el cuerpo. En lo que respecta a la cena, la cantidad es capital: siempre poca. "Por la noche deberíamos comer menos de lo que solemos tomar. Salmón, lechuga y un cacito de proteína de chocolate", explica.

De todos los productos que muestra Isa a la cámara en su rutina diaria, hay uno que no puede faltar para ella y que se repite en su ritual: el té. De hecho, es muy importante para su dieta, como se puede ver en las promociones que hace de él. Se trata de la marca Sicuro Slim España. Un tipo de té que está muy de moda entre las celebrities españolas, como se muestra en su página web. Es imprescindible en la dieta de famosas como María Lapiedra (35), Marta López (46), Itziar Castro (43), Mónica Hoyos (43), Isabel Rábago (45) y María Jesús Ruiz (37), entre otras.

Anabel, la profesora de baile

Durante esta cuarentena, Anabel Pantoja tampoco ha parado quieta y ha crecido exponencialmente a nivel de imagen. Ha aprendido a cocinar y se ha abierto un perfil en Tiktok en el que comparte cada cierto tiempo protagonismo con su pareja Omar. De hecho, desde que España está confinada el joven canario ha adquirido un mayor protagonismo en redes sociales gracias a su novia. Pero, más allá de estos quehaceres domésticos, uno de los entretenimientos que más aceptación tiene entre el millón de seguidores de Anabel es su manera de hacer ejercicio.

Ver esta publicación en Instagram Pantosensualidad ... @theweeknd Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 18 May, 2020 a las 11:04 PDT

Ella suda, se despeina, se desgañita, para al borde de la asfixia e interactúa con los que la llaman gorda. Se encara con ellos y ha sido esa naturalidad la que la ha convertido en toda una 'estrella de la cuarentena' y 'reina del body positive', como la han definido los que la siguen con fervor. Ahora bien, cabe destacar que se ha producido un notable cambio en la actitud de Anabel como influencer en la red. Y es que, antes la prima de Kiko Rivera no era así de espontánea y cercana. De llana.

Desde que empezó el confinamiento, Anabel ha espaciado visiblemente los post meramente publicitarios en su red social y se ha centrado en entretener y animar dejando de lado su parte más superficial. Eso se puede apreciar, claramente, en los atuendos que luce desde que está confinada en casa: chándal, deportivas, ropa cómoda y práctica, e incluso luce en pijama con más frecuencia que antes. Todo ello, sin duda, han sido factores a favor que la han acercado al público. Tanto que en los últimos meses la joven ha experimentado una gran subida de seguidores, que supera el millón.

[Más información: El giro de Anabel Pantoja como 'influencer' durante el confinamiento: analizamos los motivos]