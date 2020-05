El sombrero de ala ancha de Pelayo Díaz, tu mejor complemento esta temporada

El sombrero de ala ancha es un eterno compañero de los amantes de la moda. Un evento formal o una cita a la tarde bajo el sol primaveral son ocasiones perfectas para rescatar este complemento y convertirlo en el protagonista indiscutible de nuestros looks, como ha hecho Pelayo Díaz (33 años), que ha presumido esta temporada ante sus más de un millón de seguidores de un sombrero de ala ancha de color negro de Asos.

El modelo que ha lucido el estilista es una pieza de la firma Asos, que se encontraba a la venta en su página web por 20 libras (22,49 euros) y que actualmente está agotado. Todo un básico que también han sacado otras firmas como Zalando, que tiene disponible su modelo Onscarlo Fedora por 24,99 euros; o Dsquared2 que también tiene uno similar a la venta en su web por 290 euros.

Este complemento es ideal para utilizarlo para todo tipo de ocasiones a lo largo del año. Todo un básico que los amantes de la moda deben incluir dentro de su fondo de armario. Sus líneas simples unido al negro, que siempre es un acierto, lo convierten en una pieza recurso que utilizar cuando se quiera aportar un toque señorial al outfit.

No hay ninguna regla establecida a la hora de lucir un sombrero. En el caso de Pelayo Díaz, la mayoría de las veces que ha optado por recurrir a este complemento lo ha hecho como añadido a un look ya de por sí elegante, con trajes de dos piezas en color negro. Como hizo hace solo unos meses cuando acudió al desfile de Balmain en París con un modelo black and white de diseño estructurado.

Sin embargo, también puede convertirse en el detalle a contraste en conjuntos más 'gamberros' y urbanos. Es el caso, por ejemplo, del estilismo que escogió Pelayo hace tiempo, cuando lució este sombrero junto a una camisa negra sin mangas, que dejaba a la vista sus brazos teñidos de tatuaje, y que remató con unos jeans oscuros y unos botines de la misma tonalidad.

No hay líneas fija sobre cómo lucirlos, pero sí hay algunas recomendaciones comunes a la hora de conservarlos. Los expertos coinciden al asegurar que se debe evitar que este complemento entre en contacto con el agua, porque la humedad termina deformando y dañando los sombreros.

Además, uno de los detalles más importantes y que menos se suelen cumplir (por falta de espacio o de cuidado) es guardarlo de manera correcta en un lugar fresco y abierto, donde no se doble o se aplaste. Para eso, lo mejor es ponerlo en cajas de grandes de madera balsa o incluso colgarlos.

