El top lencero que Chiara Ferragni ha convertido en un éxito de ventas

Chiara Ferragni luciendo el top del que casi no quedan existencias.

La influencer Chiara Ferragni (33 años) consigue marcar tendencia con todos los modelos que crea con su firma o que luce en sus redes sociales. Son muchas las ocasiones que una prenda que comparte la empresaria italiana con sus más de 20 millones de seguidores se convierte en un todo un éxito de ventas, como ha ocurrido con una de sus últimas piezas: un top lencero de la firma Are you Am I, con tirantes finos, escote recto, ceñido y que quedaba justo por encima del ombligo.

La italiana compartió este look con sus seguidores el pasado lunes y posteriormente el martes, y a las pocas horas de hacerse público el post las existencias de la blusa semitransparente valorada en 120 dólares (109,80 euros) ya habían volado. En la web de la marca se podía comprobar que solo había stock de la talla L, pero incluso de esta quedaban "muy pocas".

Ver esta publicación en Instagram Afternoons at the castle 🏰 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 19 May, 2020 a las 5:20 PDT

El top en cuestión es perfecto para esta primavera y este verano, tanto por su diseño por su tejido de nylon. Una pieza lencera con un toque romántico que da una gran alegría y vida a los looks de estos días, como demostró la influencer cuando salió a dar un paseo con su hijo Leo por el Castello Sforzesco de Milán a comienzos de semana.

La blusa está inspirada en una "fantasía impresionista arrancada de los jardines en ciernes de Giverny (una localidad de Francia)"; con lo que crea una pieza de color beige con pequeños detalles azules y marrones, que son tonalidades perfectas para esta temporada. La pieza, además, tiene un toque vintage gracias al encaje floral puro que se remata con delicados adornos y lazos, en la zona de los tirantes.

Chiara Ferragni, que llevaba una mascarilla quirúrgica para protegerse ante la pandemia provocada por el coronavirus, completó el look con unos vaqueros de tiro alto de la firma Weworewhat, con aberturas en la pierna y un tejido denim lavado. Se trata del modelo The Distressed Danielle Jean que se encuentra a la venta en la web por 158 euros.

La influencer remató el conjunto con unas clásicas zapatillas blanca con plataforma, firmadas por Yves Saint Laurent que tienen un precio de 595 dólares (que están agotadas actualmente); y por uno de sus bolsos fetiches, el modelo classic silver nano city crocodile effect de Balenciaga en color rosa chicle, valorado en 973 dólares.

[Más información: Chiara Ferragni tiene el jersey perfecto para no pasar desapercibido esta primavera]