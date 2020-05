Anna Ferrer Padilla tiene el pañuelo-top más deseado del verano 2020

Anna Ferrer (23 años), la hija de Paz Padilla (50), acumula cada vez más seguidores y ya roza el medio millón. Su estilo juvenil, casual y chic es muy atractivo para sus admiradoras y siempre viste prendas low cost, lo que también lo hace muy accesible para su fans.

Una de sus últimas prendas que más éxito ha obtenido ha sido lo que parecía un top atado al cuello con líneas multicolor. Sin embargo, este estilismo tiene truco. Estampado con colores pastel, violeta, rosa, amarillo, rojo y naranja, resulta una pieza muy favorecedora y muy alegre para los días de sol que se acercan esta primavera/verano.

Pero, ¿es realmente un top? No, es un pañuelo multiposición. Se trata de una creación de la marca The Are by Teresa Sanz. Lleva el nombre de Le Carré, y se debe a que el estilo y la composición de colores están inspirados en la romántica y especial ciudad de París.

Es una edición limitada que Teresa Sanz y Rocío, la diseñadora de The Are, han creado juntas para encontrar la prenda más imprescindible de los próximos meses.

Ellas mismas han contado la historia de su creación en la web de la firma: "Una de las cosas en las que se ha basado esta colección es en la versatilidad. En una de los primeros brainstorming, Teresa nos contó que en Youtube tenía un vídeo de cómo ponerte un pañuelo de muchas formas. Para Rocío, la diseñadora, un pañuelo es una pieza básica para tener en el armario así que la idea vino sola... ¡y nos pusimos manos a la obra! Te contamos la historia de este estampado! Teresa sacó sus dotes artísticas e hizo el dibujo inspirado en el mapa de París y Rocío terminó de diseñarlo añadiendo las líneas dibujadas con la silueta de la cara de Teresa; ojos y labios. El resultado es una pieza única en Sarga estampada, con un tacto súper suave pero con cuerpo para poder anudarlo y llevarlo de mil maneras. Chicas, de verdad, esta prenda es increíble y nos encantaría que la tuvieses. ¿Te faltan motivos? Lo recibirás con una cadena dorada para ponértela de collar y anudar el pañuelo para llevarlo como top, con escote halter y la espalda completamente al descubierto. Según cómo lo pliegues podrás llevar una prenda diferente: úsalo de top, cinturón, lazada para el pelo, asa para tus bolsos... incluso puedes hacer un bolso bombonera! Además, lo recibirás con una cadena para poder ponértela de collar y anudar el pañuelo para llevarlo como top, dejando la espalda al aire".

Puede usarse como pañuelo o como top.

Este pañuelo multiposición es perfecto para cambiar de look siempre que se desee. Lo puedes atar con un nudo en el centro del pecho y lucir hombros y ombligo, puedes llevarlo como Anna Ferrer, atado al cuello de forma cruzada o anudarlo a la espalda para conseguir un top crop. Las diferentes opciones revolucionan tu estilismo y lo convierten en uno nuevo.

El pañuelo multifuncional de Anna Ferrer que se ha agotado JALEOS

Esta pieza única se podía encontrar en la tienda online de la marca por 44,95 euros, pero ahora mismo está totalmente agotada. Sin embargo, visto el éxito de la prenda, la firma ha anunciado que volverá a ponerla a la venta si la demanda así lo desea: "Estamos cosiendo más. Déjanos tu email y te avisamos cuando esté", se especifica.

