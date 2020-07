Alejandro de Miguel crea una "explosión de color" para vestir a la mujer moderna de la nueva era

"Cuando mis clientas vienen a mi atelier a buscar un traje mío, vienen a que las ponga guapas, no a que me inspire en los cuentos manga o en el fondo marino o en el espacio y los marcianos. No. Vienen a buscarme para un día muy especial y por eso yo cuando diseño me inspiro en una mujer moderna, actual y que quiere estar bella, con un color favorecedor y con un buen patrón y un vestido bien hecho". Estas rotundas palabras pertenecen al diseñador Alejandro de Miguel, "un modisto muy práctico", según él mismo se define.

Con ese lema por bandera, el creativo se enfrenta al papel en blanco cada temporada para dibujar sus bocetos, unas líneas a lápiz que cuando las lleva a la vida se convierten en diseños muy demandados por personalidades tan relevantes como miembros de la Familia Real, rostros televisivos de renombre o las socialités más importantes del papel couché.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los virtuosos de la moda que está presente en los armarios vip más privilegiados, su día a día está también centrado en sus fieles clientas anónimas. Mujeres que se ponen en sus manos para brillar en su día especial. Montserrat García González ha gozado de tal suerte. Se trata de la suscriptora de EL ESPAÑOL que ha ganado el exclusivo vestido rojo coralino -modelo 908- de la colección 2020 de Alejandro de Miguel gracias a su participación en el último sorteo de Zona Ñ. El propio modisto le hacía entrega de su premio en su atelier de la calle Ayala, número 15, en plena Milla de Oro de Madrid.

Alejandro de Miguel hace entrega del vestido a Montserrat García González. Jorge Barreno

"Es un vestido hecho a medida desde mi taller manchego. Le tomamos las medidas allí y lo recibió aquí en mi atelier de la capital". El traje está creado con un estilo de manga francesa, escote a pico y falda con plisado soleil. "Este tipo de plisado es artesanal y se utiliza mucho porque las señoras siempre tienen un poquito de miedo a los plisados ya que creen que van a parecer más anchas de cadera, pero este en especial consigue todo lo contrario, porque empieza de cero arriba, en la cintura, y luego va abriéndose más para abajo, y entonces lo que hace es estilizar".

El modisto se divierte creando juegos de estructuras y mezclando colores, tonalidades que de cara al próximo año se intensificarán aún más para resurgir con energía tras los azotes de la pandemia. "Mi colección 2021 ya va a ver la luz. Es una colección a la que le tengo muchísimo cariño porque la he diseñado confinado en casa. He hecho una explosión de color, creo que tengo el pantone completo. Hemos vivido momentos tan duros y tan tristes que yo veo un 2021 lleno de celebraciones, de alegría, de cosas que disfrutar. Por eso me decidí por colores súper alegres, desde los colores flúor, amarillos intensos, rojos espectaculares, verdes intensos... para un año lleno de esperanza y que todas las bodas y los eventos que no hemos podido celebrar durante el 2020 podamos festejarlos el próximo".

Algunas de las piezas repletas de color de la colección de 2021 de Alejandro de Miguel.

La moda nupcial post-coronavirus

"Yo he tenido suerte porque en febrero ya tenía casi todos los vestidos pedidos, porque los piden con cinco o seis meses de antelación. Para antes de decretarse el confinamiento ya tenía prácticamente más de la mitad de la campaña contratada. La gente se ha portado estupendamente conmigo, sí que han cambiado la fecha de la boda y se les ha guardado el vestido sin acabarlo del todo para terminarlo el año que viene, pero por lo demás, mis clientas se han portado genial. Y luego, también, las novias más valientes, se van a casar. Prueba de ello es que estamos entregando vestidos todas las semanas. Pero ahora con sus mascarillas a juego. Las creamos con la misma tela del vestido y les metemos unos filtros interiores para que protejan lo mejor posible", explica con ilusión el diseñador.

En esta nueva era, Alejandro de Miguel está luchando por reivindicar tres aspectos que, según opina, deberían tenerse en cuenta en la moda para avanzar positivamente hacia el futuro del sector.

Por un lado, quiere dar voz a la importancia de confiar en el auténtico producto nacional: "Pertenezco a una industria que es la de moda nupcial, en la que somos líderes mundiales. Y me siento muy orgulloso, sobre todo porque somos una firma española que además fabrica en España, concretamente en Castilla La Mancha".

El modisto apuesta por una moda con conciencia y asequible. Jorge Barreno

Un segundo aspecto que el creativo destaca, es que se debe buscar diseñar para todos, tengan el nivel adquisitivo que tengan: "Yo hago Alta Costura y hago un producto de lujo, pero cada día nos estamos esforzando mucho para hacer un lujo asequible para todo el mundo. Se trata de un día especial y se puede llevar un vestido hecho a medida y 'marca España' pero además a un precio ajustado y que se lo pueda permitir todo el mundo".

Y como tercer punto indispensable para que la moda resurja tras la crisis y con la mirada puesta en la nueva era, Alejandro de Miguel opta por una industria y una sociedad menos más concienciada con el medio ambiente: "El mundo de la moda se estaba volviendo un poco loco. La velocidad a la que la industria de la moda hace miles de prendas contaminando no ayuda. No necesitamos tanta ropa en nuestro armario a lo largo de las diferentes temporadas. La solución está, creo, en concienciarnos un poco, tanto las firmas como los consumidores, en hacer un consumo responsable y apostar por menos ropa pero de mayor calidad, atemporal y que se pueda reutilizar".

