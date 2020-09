Durante el verano hay que tener especial cuidado en proteger las melena teñidas del sol, el mar y el cloro de la piscina; pueden deteriorar la potencia de tu tinte capilar. Para aquellos que han vuelto a la normalidad y han visto que el color de su cabello ha perdido su intensidad; luciendo apagado o, incluso, ha adquirido tonos amarillentos y verdosos; este es vuestro tema.

Los chapuzones en el mar y la piscina pueden hacer verdaderos estragos con el cabello teñido sino se protege correctamente. El agua del mar proporciona muchos beneficios, e incluso si tenemos el pelo graso, el yodo marino ayuda a equilibrar el cuero cabelludo, suavizando las irritaciones y posible picores. Sin embargo, si el cabello es seco lo deshidrata aún más. A todo ello, se le suma que los rayos solares alteran la estructura del cabello y actúan sobre los pigmentos del color, destruyéndolos. El resultado es un pelo reseco y con pérdida del tono original del cabello, tanto si es natural como teñido.

Tratamientos que salvarán tu melena

Recupera el color de tu melena teñida con estos trucos de expertos Gtres

Los salones de belleza cuentan con soluciones eficaces para reequilibrar la melena y devolverle el aspecto saludable que tenía. La hidratación es un elemento fundamental, ya que equilibrará su salud y hará que el color no parezca apagado. Como asegura Raquel Saiz, directora del Salón Blue en Cantabria: "Tras la vuelta de las vacaciones es frecuente trabajar con melena muy deshidratadas que han perdido todo su color".

No obstante, antes de aplicar cualquier tipo de producto es importante sanear el cabello, es decir, cortas las puntas. Con este paso se logra que el tratamiento penetre mejor y tenga un mejor resultado. Es fundamental que el pelo esté sano para que aguante la coloración. Dependiendo de las necesidades de cada persona, existen diferentes protocolos capaces de resucitar una melena echada a perder.

Por ejemplo, son increíbles los resultados de la queratina sin el proceso de alisado, ya que fija el agua en la fibra capilar y lo repara en profundidad. Lo mismo ocurre con el colágeno, una proteína presente de forma natural en el pelo igual que la queratina, responsable de ofrecerle elasticidad y firmeza. Además, gracias a los antioxidantes que contiene, rejuvenece el cabello, dándole cuerpo y flexibilidad, aconseja Felicitas Ordás, de Felicitas Hair en Mataró.

Trucos profesionales para cuidarlo desde casa

Es importante elegir productos hidratantes y sin alcohol. Tim Mossholder Unsplash

Es importante cuidar la melena con champús o mascarillas que permitan alargar los efectos beneficiosos de un tratamiento de color, como indica Gonzalo Zarauza de Centro Beta (San Sebastián); para ello, es importante que los productos capilares sean hidratantes la melena. Matiza en la importancia de los acondicionares, pues restituyen la propia nutrición del cabello. Del mismo modo, aconseja usar peines o cepillos de madera para evitar la electricidad estática y, por supuesto, evitar productos, como espumas o gominas, que contengan alcohol.

Otra de las consecuencias de tener el pelo seco y que afean el color es el encrespamiento. "Cuando tenemos el pelo seco es mejor no lavarlo cada día. El cabello tiene su propio mecanismo para hidratarse, y no es otro que la grasa. Si lo lavamos cada día eliminamos esta capa grasienta que protege la cutícula y el cuero cabelludo. Por eso siempre son preferibles los champús suaves, más respetuosos con las necesidades del cabello. También es fundamental no frotar el pelo y dejar que una toalla absorba el resto de humedad.”, afirma Manuel Mon, director de Manuel Mon Estilistas de Oviedo.Con estos sencillos pasos y consejos en la rutina capilar, conseguirás devolver el color de tu melena teñida evitando que se pierda o cambie el color.

