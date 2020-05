El fabuloso vestido rojo coralino de Alejandro de Miguel que puede ser tuyo

De su virtuosismo con la aguja han disfrutado desde reinas de España, como Sofía de Grecia (81 años), hasta reinas de la televisión como Ana Rosa Quintana (63). Entre su célebre clientela se encuentra, además, el clan Campos al completo -María Teresa (78), Terelu (54) y Carmen (53) vistieron su costura para la boda de Rocío Carrasco (43) con Fidel Albiac (47), Ana García Obregón (65), Anne Igartiburu (51) o Paz Padilla (50).

Ahora el diseñador y modisto Alejandro de Miguel ofrece a los suscriptores de EL ESPAÑOL sus creaciones a medida en forma de un excepcional sorteo. El creativo toledano brinda este fabuloso y exclusivo vestido rojo coralino a medida de su colección de 2020, valorado en 1.200 euros.

EL ESTILO se cita con el maestro de la moda y con él aborda temas como la historia detrás del vestido modelo 908 que ahora puede ser de uno de los suscriptores de este periódico hasta la situación de la moda y el retail en España a causa del coronavirus. "Se trata de un vestido de mi colección 2020 en plisado soleil... La colección 2020 es la que se encuentra ahora mismo en las tiendas. Es un diseño en color rojo coralino, tiene manga francesa, escote a pico y botones forrados en la espalda. Es un largo midi. Este vestido en concreto se hace en todos los colores porque nosotros trabajamos todo a medida y personalizado", declara de Miguel.

Pero, ¿qué tiene de original esta prenda? ¿por qué le elección de un color tan vivo? El diseñador responde que "tanto este vestido como el resto de la colección están diseñados desde hace un año. En mis colecciones siempre incluyo colores que favorecen a la mujer. Me gusta incluir todo tipo de colores, casi el Pantone completo para que cada mujer puede encontrar el suyo, dependiendo de su color de pelo, de su color de piel...".

Más allá de diseños concretos, ¿es este un buen momento para la inspiración de un artista de la moda? "Bueno, cuando llegó el estado de alarma, yo me encontraba ya terminando mi colección de 2021. Para mí no ha sido un momento muy inspirador. Al principio estaba muy asustado mirando todo el día las noticias. Pero sí te puedo decir que he estado en contacto con todas mis clientas. Todo el mundo me ha llamado para cambiar las citas de las bodas... Es una pena porque ya estaba casi toda la colección preparada. Faltaban hacer las fotos y los catálogos".

El sector de moda nupcial -desde las novias, a las madrinas pasando por las las invitadas- es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Casi todas las bodas planeadas desde hace un año para celebrar en la primavera-verano de 2020 han sido canceladas y en el mejor de los casos, pospuestas al año que viene, con todo lo que ello supone para las pequeñas y medianas empresas de la industria.

Alejandro de Miguel lo tiene claro: "Es un mazazo sobre todo porque yo me dedico a hacer alta costura y la alta costura se consume exclusivamente para bodas en España. Al no haber bodas, nos hemos quedado sin clientes, sin pedidos, y lo que había ya vendido y contratado, están aún esperando a poner fecha de boda. Hasta el momento no hay trabajo. Yo, por ejemplo, estaba muy ilusionado porque este año había cumplido un sueño: tener un atelier bonito en Madrid, llevábamos 5 meses abiertos en la calle Ayala número 15. Para mí es un drama tener que cerrar, aunque ya estamos atendiendo con cita previa, pero la actividad es muy poca... Estamos intentando que la gente pida cita y atender de manera individual y exclusiva".

