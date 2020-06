Quién es 'El negro', el novio de Anabel Pantoja: de su infancia a sus ingresos económicos

La vuelta de Anabel Pantoja (33 años) al plató de Sálvame tras dos meses confinada en casa ha llegado repleta de polémicas y ha dejado una 'víctima' colateral: su prometido, Omar Sánchez, a quien ella se dirige como 'El negro'. Un vídeo de la sobrina de Isabel Pantoja (63) en un estado 'demasiado feliz' mientras su novio le pedía que se acostara en la cama ha mostrado de forma pública una situación que ha avergonzado a Anabel hasta el punto de tener que pedir perdón al que será su futuro marido.

El nombre de Omar ha resonado de forma constante esta última semana en el cortijo vespertino de Telecinco, pero ¿quién es el hombre con el que Anabel pasará por el altar?

Anabel y Omar, derrochando pasión en la playa, su hábitat natural.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez comenzaron su relación sentimental hace más de dos años, concretamente el 14 febrero de 2018. Sin embargo decidieron esperar un mes para hacer pública su relación con una foto en blanco y negro disfrutando de un especie de piscina con el mar de fondo en la que él escribió: "Hay que ser felices no perfectos".

Se conocieron por casualidad en Canarias, tierra natal de él, y desde entonces no se han separado. Omar solía huir de los medios de comunicación y los datos que se conocían de él llegaban de la mano de su novia o de las publicaciones que compartía en Instagram. Pero a partir de este confinamiento, el canario ha aparecido fugazmente en las conexiones que su novia hacía con Sálvame, en los directos de sus redes e incluso ha posado en la portada de una revista y ha mostrado los rincones de su casa junto a su prometida. Y es que hasta este año, Anabel viajaba constantemente a Pozo Izquierdo, zona de Gran Canaria en la que vivía y vive el joven, para verle, pero desde principios de 2020 la sevillana ha asentado su hogar junto a él en la isla del Atlántico.

Omar se presenta en las redes sociales como "windsurfista profesional, instructor de surf, sup y windsurf y fundador y CEO de Marcallao".

Omar se atrevió con un desnudo integral desde el salón de su casa en común con Anabel.

Marcallao es el nombre de la empresa de deportes acuáticos que Omar creó junto a Anabel para vivir de su auténtica pasión. Él es el creador de la idea, el encargado de la promoción, el instructor de los cursos, el de la atención al cliente, el gestor de las citas y quien hace publicidad en las redes sociales. Las clases se llevan a cabo en la zona canaria de Arguineguín o Pozo Izquierdo y tienen un coste de pagar 35 euros. Ese es el precio de un curso de dos horas de duración impartido por 'El negro' en el que se incluye la tabla y los elementos necesarios sin mayor gasto alguno para el cliente.

Como muchos amantes del mar, Omar tiene su propio estilo de vida y una esencia propia en sus estilismos, siempre deportivos, ligeros y cómodos. Por eso, cuando Omar Sánchez pensó en hacer de su hobby su profesión también decidió crear una colección de ropa con su marca. Prendas y complementos de estilo fresco y alternativo. El próximo sobrino político de Isabel Pantoja ideó junto a un grupo de amigos varias piezas como camisetas, sudaderas y accesorios como gorras y calcetines de estampados y colores divertidos. Un estilo llamativo que recuerda continuamente al verano sea la época del año que sea. Los precios de los productos están entre los 7'99 euros y los 50 euros.

Al tratarse de unas propuestas tan low cost, el empresario y surfista necesita el gran impulso de la promoción para que sus clientes se multipliquen y pueda vender lo máximo posible para generar buenos ingresos. Por este motivo, Anabel, socia también de su negocio, le ayuda con la publicidad, vistiendo sus prendas y etiquetándolas en sus redes, donde acumula más de un millón de seguidores.

Omar Sánchez lleva ligado al surf desde muy pequeño.

De hecho, tal es el éxito que obtienen entre las clases de surf y la tienda que, según aseguró la propia Anabel estos días, "si todas las semanas fueran como esta última, no tendría que venir a Madrid a trabajar más en Sálvame". Por lo que el proyecto en común, tanto personal como profesional, de Omar avanza de forma triunfal. Pero el canario ha tenido que trabajar mucho y desde muy joven para conseguir lo que tiene ahora.

Él mismo lo explicó en sus redes con una foto de su infancia: "Mis comienzos nunca fueron fáciles, pero nada podrá quitarme mi sonrisa y seguir disfrutando de este deporte que tanto amo. One life one chance!". El windsurf siempre fue su mayor pasión y desde muy pequeño vivió entre aguas, no solo por vivir en una isla sino porque aprovechaba cualquier rato para escaparse a la playa y practicarlo.

Años de lucha contra la descontrolada mar, de bailar con las olas y mostrar su talento en campeonatos mundiales. Sigue compitiendo, disfrutando y sonriendo encima de la tabla, pero también le hace sonreír su pareja.

Tras apenas un año y tres meses juntos, el canario decidió pedir matrimonio a Anabel Pantoja el miércoles 22 mayo de 2019 por la tarde para sorpresa de su novia. "¿Te vas a casar conmigo?", preguntó Omar; la respuesta de ella fue clara y sin titubeos tras unos segundos de incredulidad: "Sí".

"22/05/2019 Fecha que recordaré siempre. Un 'Sí, quiero' no sólo son palabras, es un paso más allá en nuestras vidas para seguir disfrutando de un bonito camino juntos. Gracias cariño porque sin duda... Fuiste, eres y serás mi más bonita casualidad", escribió Sánchez aquel memorable día.

Aparte de la futura novia, el protagonista de esa pedida fue también el anillo de compromiso. Se trata de una discreta pieza creada por Joyería Elio's, un taller de artesanía de Gran Canaria. El diseño sigue la máxima de los anillos denominados 'solitarios', con un diamante talla brillante de 0'09 quilates en el centro sostenido por una esfera con apliques creados con oro blanco de 18 quilates. Costó 610 euros.

