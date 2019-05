Anabel Pantoja ha dicho "sí": su novio, Omar Sánchez, le ha pedido matrimonio

Anabel Pantoja (32 años) se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida. En el ámbito laboral se ha convertido en una de las piezas clave del programa Sálvame. Y en lo personal, la sobrina de Isabel Pantoja (62) sonríe junto a su novio, Omar Sánchez. Ha sido precisamente su pareja quien ha sorprendido a Anabel Pantoja con una pregunta inesperada.

Según la información a la que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, el canario hincó su rodilla este miércoles 22 mayo por la tarde ante la emoción incontrolada de Pantoja. "¿Te vas a casar conmigo?", preguntó el windsurfista; la respuesta de Anabel ha sido clara y sin titubeos: "sí". Minutos después de esta publicación, la tertuliana ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo.

"Cuando vas a una sesión de fotos y acabas pescada. No tengo palabras para ti, mira que soy lista, pero me diste la vuelta. A por todas... Negro. Familia, amigos, gente... Se avecina una buena", han sido las palabras de la sobrina de la tonadillera.

Tal y como informó este diario, Anabel Pantoja llegó este miércoles a Puerto del Rosario después de casi tres horas de viaje en un vuelo de Ryanair procedente del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y tomado a las 10:30 horas de la mañana. La colaboradora se encuentra aún allí, acompañada de un equipo de profesionales ya conocido por ella, el de los bañadores Aqüe Apparel. Según confirmaron fuentes de la marca a este medio, la prima de Kiko Rivera (34) se encuentra alojada en el H10 Sentido Playa Esmeralda para realizar "una sesión de fotos en los parajes de Fuerteventura" y para ejercer de modelo de sus piezas de baño, que este año constan de "tres bañadores y un bikini".

Desde Gran Canaria hasta Fuerteventura viajó también su pareja, Omar Sánchez, quien en un principio le hizo creer que estaría allí con ella, simplemente para acompañarla mientras trabajaba. Pero la realidad era otra muy distinta. La sorpresa de Anabel llegó cuando vio que su novio sacaba un anillo y le pedía matrimonio.

Anabel Pantoja está viendo todos sus deseos cumplidos

Los deseos de Anabel parecen estar cumpliéndose poco a poco. En sus últimas entrevistas, la prima de Isa Pantoja (24) ha desvelado su anhelo por formar pronto una familia e incluso tener un hijo. En concreto, fue este lunes cuando en su sección dentro del programa vespertino de Telecinco confesaba lo siguiente: "sí, quiero tener un hijo, pero en su momento y cuando se pueda. Tengo 32 años y el año que viene me gustaría buscar pero no sé cómo me irá la vida. Yo quiero hacerlo en el momento idóneo y sobre todo estando bien reforzada en todo, en trabajo y en mi vida. Yo cuento con mi pareja, obviamente, pero si no la tuviera sería madre soltera segurísimo".

Por el momento, Pantoja es feliz en su papel de 'tata', pues adora a quienes ella llama sus cuatro sobrinos, los hijos de Kiko Rivera e Isa Pantoja. Con lágrimas en los ojos al referirse a ellos, Anabel refirió: "Me da vergüenza decirlo pero todo el mundo me lo dice que soy muy buena tía. Antes de dormirme les llamo y tengo que saber de ellos. Cuando están ellos me gusta jugar con ellos, no quiero estar con mis primos hablando. Me gustaría poder estar más tiempo con ellos. Ellos me lo agradecen, mis primos me lo agradecen, las madres me lo agradecen y eso también me enorgullece. Mucha gente en Instagram me pone que soy muy buena tata".

Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se besan en la Plaza de España de Sevilla. Instagram

Anabel Pantoja y Omar Sánchez comenzaron una relación sentimental el 14 febrero de 2018. Omar es un hombre natural de las Islas Canarias y apenas se conocen datos de él salvo los que la propia Anabel aporta a través de sus redes sociales o en algunas de las apariciones públicas en las que a él se refiere como 'mi negro'.

Si bien es cierto, Pantoja viaja a Gran Canaria en cuanto tiene un hueco en agenda. Momento en que aprovecha para estar junto a Omar y su familia, con quien se lleva a las mil maravillas. Momento en que aprovecha para estar junto a Omar y su familia, con quien se lleva a las mil maravillas, e incluso hacer windsurf, deporte al que su razón de amor es gran aficionado y en el que Pantoja se ha iniciado siguiendo sus pautas.

[Más información: Anabel Pantoja, también en una isla para su próximo proyecto laboral]