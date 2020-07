Raquel, la polémica tía de Fani, habla sobre el posible embarazo de su sobrina

Raquel, tía de Fani Carbajo (36 años), ha cambiado su actitud. Si antes estaba encantada de hablar de su familia tanto en los platós de televisión como en la calle, ahora se muestra cauta y evita entrar en polémicas.

La mujer que destapó el presunto pasado de Fani como Pretty woman -la acusó públicamente de ejercer la prostitución junto a ella en un chalé ubicado en Aravaca cobrando 1.500 euros la noche- asegura ahora que "no ve" el reality en el que está concursando su sobrina junto a su pareja, Christofer (29).

Raquel insiste y comenta que no tiene tiempo de ver La casa fuerte porque "me levanto a las 6 de la mañana". Cuando los medios de comunicación le preguntan por el posible embarazo de la hija de su hermana, opina que "mejor para ella si está embarazada pero no me importa realmente".

Y es que no es ningún secreto para nadie que Fani Carbajo y Christofer Guzmán están buscando un hijo. Pese a que la madrileña ya tiene un niño, fruto de una relación anterior, su intención es traer al mundo un bebé junto al hombre de su vida, la persona con quien quiere compartir el resto de sus días.

Ha sido a lo largo de esta semana cuando se ha conocido que la exconcursante de La isla de las tentaciones tenía náuseas, sentía mareos, cansancio y según ella misma, tenía muy sensible la zona del pecho. Síntomas claros que podrían indicar un embarazo. Así lo comentó ante su pareja y también frente a las cámaras del reality.

"Puede ser por el estrés de la casa, a lo mejor estoy ovulando... Pero como estamos buscando bebé", reconocía Fani en uno de los totales de La casa fuerte. Por otra parte, la pareja no solo tiene en mente el plan de tener un bebé en común.

El próximo mes de agosto, una vez que hayan concluido su experiencia conjunta en este programa de verano, Fani y Christofer se darán el 'sí, quiero' en una boda que no solo contará con amigos personales de los novios sino también con algunos rostros televisivos. Marta López (46) es la encargada de abastecerlos con la comida de su catering, El Búho, y entre los invitados más ilustres se encuentran Lydia Lozano (59) o la periodista Isabel Rábago (45).

