Fani Carbajo y la prostitución: la noche en que La casa fuerte jugó sucio sin medir las consecuencias

Definitivamente, en Mediaset son capaces de cualquier cosa con tal de arañar audiencia y de conseguir una mayor cuota de pantalla. Cuando se trata de ganar el mes -recuerden que ya queda poquito para despedir junio y hay que hacer balance para restregárselo a Antena 3 por los morros-, en la cadena de Fuencarral no conocen amigo ni lealtad. Y sí, para ellos todo vale y perro come carne de perro. Si hay que destrozar vidas, se hace; si hay que jugar sucio, igual. En esa casa de poco sirven las lamentaciones. Ni qué decir la contrastación, eso que te enseñan en la carrera de periodismo.

Solo cuenta el dígito el primer día de cada mes. Y si para ser los mejores hay que saltarse la ética y jugar con el morbo y la ambigüedad, que se salve quien pueda. "Aquí todos somos números", chilló y explotó hace muy poquito Lydia Lozano (59 años). Y qué razón tiene. Como ven, ando un poco escamado, pero la verdad es que no es para menos. Resulta que Sálvame lleva varios días hablando con una tía de Fani Carbajo (34), Raquel, quien ha asegurado, sin titubeo o subterfugio lingüístico alguno, que Fani ha ejercido la prostitución en el pasado. Y no una, sino varias veces. Muchas.

Y no sola, sino con ella, con su tía. Las dos mano a mano, siempre según el testimonio de esta persona, visitaban una casa en Aravaca en la que ya ustedes saben qué pasaba. Ojo, para más datos, esta señora sostiene que era un trabajo de alto nivel, casi rozando el lujo y que, en una buena noche, Fani podía hacerse con 2.000 euros. Siempre según la tía de ella, con la que, por cierto, en la actualidad no se habla la concursante de La casa fuerte. No solo eso: no se aguantan, se detestan, se odian y no pueden ni verse. Este dato, créanme, es crucial, capital.

Porque siempre puede caber la posibilidad de que esta mujer, cegada por el odio, se haya inventado tamaña información de su sobrina, para dañarla y desprestigiarla. Y yo, viéndola por la tele, me creo que se lo haya sacado de la chistera y sea todo una mentira: esa mujer mira sucio y tiene muchos gatitos en la barriga. Total, el caso es que Sálvame ha barajado la posibilidad de que no sea cierto. Han puesto en tela de juicio esas acusaciones. No obstante, lejos de ser prudentes y dejarlas ahí lo que han hecho este jueves en el reality -el último del mes, ¡saquemos toda la artillería!-, es comunicarle en directo a Fani Carbajo lo que su tía dice de ella.

Listos como ellos solos, se lavan las manos en el programa pretextando que, oye, puede ser una mentira de su tía, pero Fani se merece saberlo. ¡Menudos manipuladores son! "A lo mejor Fani esta noche dice que se lo ha inventado todo su tía y que no es verdad", opina Jorge Javier Vázquez (49) minutos antes. ¿Se dan cuenta de su doble rasero? Si el programa no tiene la certeza de que Fani haya ejercido en el pasado, lo único que están haciendo es darle pábulo a un bulo muy grave. Jugar muy sucio, muy indecente con algo tan serio. ¡Aunque hagáis un 30!

Como es lógico, la expectación era máxima. Por ver la reacción de Fani y sus primeras palabras, sí, pero también por verle la cara a Christofer, su pareja sentimental. El morbo estaba servidísimo. Bueno, pues allá vamos: desmentido absoluto por su parte. No es verdad que ejerciera la prostitución. ¡El programa ha cebado y jugado a sabiendas, porque sigo pensando que lo sabían!

Sabían que no era verdad y aún así han tirado para adelante. Fani, enfadadísima, ha negado la mayor: "O sea, me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella -su tía Raquel-, yo la llevaba y la recogía, pero yo no trabajé. Llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha faltado y cuando me ha faltado he pedido dinero a mi familia. Tendrá que demostrarlo en los juzgados. Lo va a demostrar. Pido a la dirección salir mañana mismo para tomar medidas".

Olé, olé y olé por ella. Para mí, no solo ha plantado cara a su tía, sino también al programa. Este desmentido les ha explotado en la cara: eso les pasa por no contrastar y solo dejarse llevar por el morbo para ganar audiencia. Yo me he creído a Fani, ella no ha ejercido esa profesión nunca. No sé, lo he notado nada más ver su reacción. Se ha explicado, para bochorno del programa: "Era comercial, y claro que me reunía, pero con clientes para comer o cenar. Me adaptaba a sus horarios y mi novio ha venido muchas veces a ayudarme a montar las alarmas. He ganado mucho dinero montando alarmas. He estado dada de alta en la Seguridad Social".

Y ha insistido, más fiera que nunca: "Si he tenido que robar para darle de comer a mi hijo, lo he hecho, pero nunca me he prostituido. Lo ha hecho por hacerme daño. A mí, a Christofer y a su sobrino. Siempre he hablado bien de ella porque nos tendió la mano cuando me vi en la calle, ¿pero esto? Estoy flipando. Lo niego categóricamente. Yo le preguntaba por curiosidad, pero nada más. ¿Tú crees que voy a trabajar de eso y le voy a pedir dinero a mi padre para leche? Estamos locos. Ha habido una temporada en la que no tenía ni para pagar el alquiler y no me avergüenzo. A mí me ha traído comida la Cruz Roja, he pasado por situaciones muy malas. Ahora, gracias a Dios, me está yendo bien y solo quiero darle un futuro y una infancia que yo no he tenido a mi hijo".

Solo me ha faltado, querida Fani, que te encarases al programa e interpelases la pregunta que se ha hecho toda España: antes de humillarme en directo, ¿por qué no contrastáis la información? En un momento dado de la conversación con Jorge Javier, se le ha dado paso a Christofer, quien se ha mostrado indignado: "Es vergonzoso. No todo vale por dinero. Qué sucio. Es totalmente mentira y ya lo arreglaremos fuera". Pues yo me los creo a los dos. Es verdad que tienen una historia familiar muy intrincada, pero veo verdad en Fani. Y mucha, muchísima suciedad desde el programa. No, no todo vale.

