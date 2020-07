Piden la expulsión de Oriana Marzoli tras intentar agredir a Maite Galdeano en 'La casa fuerte'

La casa fuerte está dejando momentos para la historia de la televisión, sobre todo por sus fuertes enfrentamientos entre los concursantes. Lo cierto es que la convivencia entre los concursantes se está volviendo cada día más complicada, y la última en protagonizar un duro enfrentamiento ha sido Orinana Marzoli (28), la que 'inauguró' el programa riñendo duramente con Fani Carbajo (34).

No es la primera vez que esta venezolana se sobrepasa con sus compañeros, pero en esta ocasión su actitud le puede salir muy cara. Los espectadores del programa comienzan a cansarse de ella y a movilizarse en las redes sociales pidiendo su expulsión tras su enganche con Maite Galdeano (51), la madre de Sofía Suescun (24). Todo ha comenzando cuando Fani le ha comentado a Oriana que le sentó muy mal que Maite fuera a despertarla el día de su cumpleaños con una cacerolada. Esto ha sido suficiente para que la extronista fuera a la piscina con una olla, para dar golpes y molestar a la madre de Sofía Suescun. "Esta chica lo que quiere es desquiciar a las personas y no lo está consiguiendo", ha asegurado Maite.

"¿No te gusta mojarte?", le ha retado Oriana. La discusión ha empezado a ser más fuerte de lo normal cuando Maite ha empezado a salpicar, desde dentro de la piscina, a Oriana y esta, cogía la olla para tirarle agua. La novia de Iván González se ha cabreado tanto con la madre de Cristian Suescun (33) que se tiraba a la piscina con la pierna estirada encima de Maite Galdeano. Esta se mostraba asustada y manifestando síntomas de ahogamiento. "Me da fobia el agua, se me ha hundido la cabeza. Me duele muchísimo la garganta por el cloro", ha dicho Maite cuando ha conseguido salir a flote.

Y no estaba mintiendo Maite. Cabe recordar que hace unos días sufrió un accidente durante una prueba para conseguir la inmunidad y casi se ahoga debido a que su flotador le jugó una mala pasada. Pero ni esto ni lo que le pasó en la prueba han conseguido ablandar a Oriana, quien, lejos de arrepentirse, se ha cachondeado de la fobia de Galdeano: "Uy, está a punto de morirse". Pocas personas entienden lo que le ocurre a la venezolana. Sofía, la madre de Maite, aseguraba lo que sigue desde plató: "A Oriana no sé qué le pasa, la quiero mucho y me llevo genial con ella pero cuando está con un tío es otra persona". Aunque la damnificada Maite lo tiene más claro todavía: "Ha sido una venganza, totalmente indebida porque no es ni medio normal, pero así es Oriana".

La otra gran bronca de Maite

Hace unos días eran Ferre y Maite quienes protagonizaban una gran trifulca en La casa fuerte. Todo comenzaba cuando el programa les puso 'deberes' a los concursantes: para conseguir ganar dinero en las pruebas diarias, las parejas tenían que cocinar juntos tanto el plato de arroz como un postre de tiramisú. Ferre, que se lo conoce por ser un gran estratega y muy competitivo, se enfadaba porque su arroz se le había pegado y echaba las culpas a su pareja Cristina. En la refriega, el andaluz le reprochaba de malos modos a su pareja que lo entretuviera con preguntas sobre el bizcocho. La pelea subió de decibelios hasta el punto de que Galdeano tuvo que intervenir.

Este tipo es un violento o lo sacan de ahí o llamaré a la policía #lacasafuerteuh pic.twitter.com/kNufNNEisE — mad (@calmadiko) June 17, 2020

"Esos chillidos no, a tu chica no", aseguraba la madre de Sofía Suescun. Ferre, indignado, le pedía que no interviniese en una conversación personal: "A mí no me calientes porque no se me ha visto enfadado todavía. Ni tranquilo ni nada. No te metas en la conversación". El problema fue mayor cuando el hijo de Maite, Cristian, salía en defensa de su madre. "Que no te metas", gritaba Ferre. "Que te calmes, que te calmes", se defendía Cristian. Tal fue la tensión que Cristina abadonaba la tarea. Más calmado y avergonzado, Ferre entonaba el mea culpa: "Por los gritos te tengo que pedir perdón, y te lo pido sin problemas, pero es que yo tampoco sé hacerlo".

