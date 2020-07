Yola Berrocal confiesa su romance con Joaquín Prat y él contesta: "Ven y contamos la verdad"

Yola Berrocal (49 años) y Leticia Sabater (54) se han convertido en la sensación del nuevo reality de Telecinco La casa fuerte, y sobre todo sus confesiones íntimas sobre romances que han vivido en el pasado. En una de estas charlas entre amigas surgió el comentario de la ex Sex Bomb del que todo el mundo habla y debido al que Joaquín Prat (45) se ha sentido aludido.

Durante una reunión de la cantante y la presentadora junto a Maite Galdeano (51), todas ellas decidieron exponer cuál era su prototipo de hombre o por qué personaje famoso se sienten atraídas. En ese momento, la navarra dijo que a ella le interesaba Amador Mohedano y cuando le llegó el turno a Yola y sus compañeras le preguntaron a quién le gustaría ver en el concurso, la showgirl no dudó en revelar: "Hay un presentador que me gusta mucho. No voy a decir el nombre. Su nombre empieza por Jota. JP. Es una persona súper divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito".

Berrocal pronunció estas últimas palabras mirando fijamente a cámara como queriendo que el profesional del medio se diera por aludido, y horas después, ha sido el presentador de El programa del verano el que ha reaccionado en directo.

Yola Berrocal confiesa ante Leticia Sabater y la audiencia su romance con un famoso presentador.

"¿Quién será?", bromeaba Joaquín Prat nada más ver las declaraciones de la concursante. El periodista ha sonreído ligeramente y ha expuesto que "lo más apropiado es que sea la propia Yola Berrocal quien cuente su historia". En ese sentido, Prat ha pedido a la dirección de su programa que cuando la cantante salga de La casa fuerte se la invite a plató y les haga una visita para contar todo con detalle.

"No vamos a hacer ni entrevista previa ni documentación. Simplemente te vas a sentar a hablar de tu paso por La casa fuerte y de ese presentador", ha señalado Joaquín. "Lo único que le pido a Yola es que cuente la verdad, solo la verdad", ha matizado mirando a la cámara de forma tan contundente como lo hacía Yola al desvelar su affaire. "Nos sentamos aquí, ella y yo y contamos la verdad y nada más que la verdad", ha sentenciado sentado en los sofás rosas de las mañanas de Telecinco.

Pensando en cuando Joaquín Prat se lió con Yola Berrocal. pic.twitter.com/r6PQzl0h43 — Bu (@BuArena) July 6, 2020

A pesar de que Yola ha querido ocultar el nombre del presentador, la realidad es que ya era conocida la relación íntima que mantuvieron Prat y Berrocal. Hace más de una década, ambos fueron pillados por un paparazzi mientras daban rienda suelta a su pasión en un parque, sin preocuparse de ojos ajenos o curiosos. Pero esta historia pasó de forma fugaz por la prensa y nunca se supieron más detalles.

El periodista mantiene una relación sólida con Yolanda Bravo desde el año 2009, unión que siempre han llevado con absoluta discreción.

