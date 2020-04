Leticia Sabater, desesperada por vender su casa: vuelve a rebajar el precio de venta

Ha pasado poco más de un año desde que Leticia Sabater pusiera a la venta el chalet de Villafranca del Castillo, en Madrid, y en todo este tiempo todavía no ha encontrado un comprador interesado. Con el paso de los meses y la necesidad apremiante de conseguir dinero, la colaboradora de televisión ha decidido tomar medidas drásticas y rebajar por segunda vez el precio de venta de la casa, que actualmente se encuentra disponible por 850.000 euros.

Lo cierto es que desde el principio la propiedad, situada en el norte de la capital, no ha conseguido despertar el interés de ningún comprador. Al poco de ponerlo a la venta por un millón de euros, Sabater se vio obligada a hacer la primera rebaja del precio de la casa y en mayo de 2019 descontó 101.000 euros del precio. Un primer descenso que no ha sido suficiente, teniendo en cuenta que ahora se ha visto obligada a rebajarla de nuevo.

La propiedad que trata de vender es un chalet unifamiliar de una sola planta e independiente de más de 230 metros cuadros construidos, que se sitúa en una parcela de cerca de 2.000 metros cuadrados con un amplio jardín. Esta es una de las partes que más destacan de la vivienda, con dos porches y una piscina 'en forma de riñón' ideal para poder disfrutar al aire libre.

La casa de Leticia Sabater está pensada para acoger a una gran familia ya que, además de la gran extensión de terreno, dispone de cinco habitaciones y dos baños completos. También cuenta con un jacuzzi, ducha con baño turco, un salón amplio con pantalla de cine y proyector incluido, comedor, recibidor, y una cocina amplia completamente equipada.

La vivienda no está decorada siguiendo una misma línea, y las estancias donde imperan los muebles de colores tierra se combinan con otras donde el animal print es el protagonista indiscutible, como la suite de Sabater.

Lo cierto es que poner a la venta la propiedad no ha sido la única estrategia que ha seguido Leticia para conseguir obtener beneficio de la vivienda. Hace poco más de un año también ofrecía la posibilidad de alquilar habitaciones de su casa a través de un portal de Internet a 300 euros el fin de semana. Pero, de nuevo, no tuvo mucho éxito con esta operación y finalmente optó por venderla.

Obsesionada con el físico

Leticia Sabater está obsesionada con el físico y no duda en recurrir a todo tipo de tratamientos y cirugías para luchar contra los signos del envejecimiento. Uno de los últimos fue la liposucción Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling que se realizó en la Clínica Diagonal de Barcelona el pasado 23 de marzo. Una cirugía que dura más de seis horas, cuesta 15.000 euros y con la que buscaba conseguir el six pack perfecto.

Según ella misma explicó, "te deja muy definidos esos cuadraditos de las abdominales, la tableta de chocolate", y para ello "te succionan la grasa que rodea esos músculos, te marcan también los músculos principales del brazo y la espalda y así, te queda un cuerpo como el de Madonna (61) de la ingle hacia arriba", aseguró hace poco más de un año.

Leticia Sabater muestra sus falsos abdominales en 'Sábado Deluxe'. Captura Mediaset.

Leticia también se ha sometido a varias operaciones para corregir su estrabismo. Tras la última, aparecía con unas grandes gafas de sol oscuras tras las cuales se podía percibir un vendaje y aseguraba sentirse "mareada" y "nerviosa".

Además de todo ello, uno de sus retoques más polémicos y que más bromas y memes generó en su momento fue la reconstrucción del himen a la que se sometió en mayo de 2015, por la que pagó 6.000 euros y con la que quería volver a recuperar su virginidad.

La autoproclamada Madonna española quería hacer suya la canción Like a virgin y no dudó en pasar por quirófano para experimentar por segunda vez la pérdida de la virginidad: "Sí, la he perdido muy bien perdido. Es una experiencia como otras. Fue con un exnovio famoso pero no lo puedo decir", aseguró poco después en una entrevista.

