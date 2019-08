Leticia Sabater se reinventa: debuta como escritora y publica su primera novela

Si hay algo que caracteriza a Leticia Sabater (53 años) es que es una mujer polifacética. Presenta, colabora en televisión y también canta, haciendo vibrar a las miles de personas que acuden a sus bolos en las diferentes ciudades y pueblos de España.

Pero esto no es todo, ya que, además de haber estado en negociaciones para la próxima edición de GH VIP, tal y como publicó en exclusiva JALEOS, Sabater está inmersa en una nueva aventura profesional desde hace unos meses: la publicación de su primera novela de ficción.

La artífice del Mister policeman nunca deja de sorprender, en esta ocasión para dar el salto al mundo de la literatura con su libro, que verá la luz a finales del próximo mes de septiembre. Así lo ha desvelado FórmulaTV y JALEOS ha podido hablar con la protagonista.

"Pasé varias noches sin dormir para escribirla. Como toda novela, tiene tintes autobiográficos pero es ficción", asegura la polifacética artista a este medio.

La novela, ambientada en Nueva York, tiene como protagonista a una heroína peculiar que logrará conquistar al lector. A pesar de que su temática es de ficción, la historia tiene partes autobiográficas, que se asocian a vivencias que ha tenido Leticia Sabater a lo largo de su vida: "Se trata de una historia maravillosa donde todo el mundo acabará enamorado de la protagonista al leerla", afirma la presentadora al portal que ha desvelado la noticia.

Este proyecto tuvo su origen hace años, en un momento en el que la rubia atravesaba una situación personal complicada. De hecho, ella misma ha confesado que "ha llorado escribiendo la novela". Pero lo cierto es que ninguna editorial dio el visto bueno para sacar el proyecto a la luz: "Hace algunos años, lo mandé a cuatro editoriales y me dijeron que era muy arriesgado. Lo he tenido guardado un tiempo pero, como soy valiente, lo he seguido intentando.

A pesar de que no es un libro de autoayuda, la catalana asegura que algunos lectores volverán a creer en ellos mismos gracias a la publicación. "Creo que puede ser un libro que todo el mundo tenga en su mesilla de noche para releerlo y conseguir ese subidón que algunas veces necesitamos. Gracias a ello, te darás cuenta de que puedes ser el mejor en tu vida", concluye Leticia Sabater.

