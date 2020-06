Ferre protagoniza la discusión más violenta de 'La casa fuerte'

La casa fuerte está dejando momentos para la historia de la televisión, sobre todo por sus fuertes enfrentamientos entre los concursantes. De hecho, desde la misma noche en que se estrenó el reality ya hubo encontronazos y palabras malsonantes entre los convivientes. Los ánimos están más que caldeados y si hace unos días Fani (34 años) y Christofer (28) protagonizaban un duro enfrentamiento con Orinana Marzoli (28) que casi acaba en las manos, ahora ha sido Ferre quien se ha encarado no solo con su pareja, en plena furia, sino también con Maite Galdeano (51).

Todo ha comenzado cuando el programa les ha puesto 'deberes' a los concursantes: para conseguir ganar dinero en las pruebas diarias, las parejas han tenido que cocinar juntos tanto el plato de arroz como un postre de tiramisú. Ferre, que se lo conoce por ser un gran estratega y muy competitivo, se ha enfadado porque su arroz se le ha pegado y ha echado las culpas a su pareja Cristina. En la refriega, el andaluz le reprochaba de malos modos a su pareja que lo haya entretenido con preguntas sobre el bizcocho. La pelea ha subido de decibelios hasta el punto de que Galdeano ha tenido que intervenir.

Pero que me estás contando si la Oriana esa se lleva to el día dando gritos con la fani cojone, pa una vez q se altera el chaval https://t.co/xBONV90U0q — 👼🏼 (@luciacarrascoy_) June 17, 2020

"Esos chillidos no, a tu chica no", ha asegurado la madre de Sofía Suescun. Ferre, indignado, le ha pedido que no intervenga en una conversación personal: "A mí no me calientes porque no se me ha visto enfadado todavía. Ni tranquilo ni nada. No te metas en la conversación". El problema ha sido mayor cuando el hijo de Mayte, Cristian, ha salido en defensa de su madre. "Que no te metas", gritaba Ferre. "Que te calmes, que te calmes", se defendía Cristian. Tal ha sido la tensión que Cristina ha abandono la tarea. Más calmado y avergonzado, Ferre ha entonado el mea culpa: "Por los gritos te tengo que pedir perdón, y te lo pido sin problemas, pero es que yo tampoco sé hacerlo".

La otra gran pelea de la edición

Esta no ha sido la única pelea que se ha producido en el programa en lo que lleva de semana. Oriana Marzoli y Fani fueran las primeras en enfrentarse hace unos días. Como en esta ocasión, todo comenzó durante uno de los juegos del programa, en el cual los concursantes tenían que imitar a varios animales cuyas fotos estaban en una pizarra. La venezolana decidió escribir el nombre de Christofer debajo de la imagen de un toro. Claro está, esto no hizo ninguna gracia a Fani, quien no dudó en encararse: "Ella lo hace por joder a mi novio y con mi novio no. Con él no se mete nadie".

Oriana es insoportable pero esque me cae mu mal la fani esta asique es la q hayyyy😂 https://t.co/eISwN9CbWy — Ceciliaa (@Mendyceci) June 17, 2020

Buscó a su compañera, fuera de sí, y le espetó: "¡Tú, sinvergüenza! ¿Vas a estar toda la puta vida metiéndote con mi novio y conmigo o qué? Porque no estoy en la calle...". Marzoli no se quedó callada: "¿Qué haces así? Si no, ¿qué me hacías?". Carbajo subió el nivel: "¡Lo que me salga del coño!". La que fuera participante de La Isla de las Tentaciones defendió a su chico del agravio: "¿Quieres dejar a mi novio en paz? ¡Que pasamos de ti!". Marzoli pasó al insulto físico: "Límpiate aquí, que tienes esto como cochinito, de sarro. Tienes esto muy sucio. Qué poligonera agresiva. Qué mona con el sarro en la boca".

En ese momento, Fani soltó una de las acusaciones que más se están comentando en los medios: "Di la verdad de por qué te compras esos bolsitos... Tu argumento deja ver lo buena persona y mujer que eres. Eres nada, no tienes valores". Oriana fue a dar con el tema de la infidelidad: "¿La que es infiel es la que tiene valores?". Y remataba: "Tú sí que eres fea, callo, que eres un callo. Eres un monstruito andante y por eso estás con el otro feo. No pudiste resistirte porque no te veías en otra situación en la que Rubén te echase un polvo, porque nunca te habías ligado a un pibón como él".

