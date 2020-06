Itziar Castro padece lipedema, una enfermedad degenerativa que la obliga a pasar por quirófano

La actriz Itziar Castro (43 años) es muy activa en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores casi de forma diaria. Precisamente, hace unos días descubrió que padece lipedema, una enfermedad crónica y degenerativa, 'gracias' a un usuario de Twitter. La intérprete de Vis a vis: El oasis realizó un reto en su red social: recrear un cuadro de Fernando Botero. La publicación se viralizó, con opiniones a favor y en contra. Y gracias a esa recreación artística y su repercusión un seguidor dejó en el muro de comentarios uno que Itziar descubría para su asombro y desconocimiento.

"Tienes lipedema. Una enfermedad inflamatoria debida a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido (lipolinfedema). Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moratones", posteaba el seguidor en redes sociales. Al leerlo, Castro comenzó a informarse sobre la enfermedad y ahora ha publicado un vídeo en Instagram donde habla de la dolencia y de la decisión que ha tomado para plantarle cara.

"Busqué qué era el lipedema, hablé con mi médico... He descubierto que tengo una enfermedad genética. El lipedema es una enfermedad progresiva que afecta mayoritariamente a mujeres (el 11% de las españolas la tienen) y que se caracteriza por una acumulación de grasa patológica predominantemente en miembros inferiores, aunque también puede encontrarse en extremidades superiores. Estas células de grasa enfermas van acumulando agua y grasa aumentando de tamaño paulatinamente", explica la intérprete, siempre con una sonrisa y optimista.

En su explicación, Itziar insiste en el carácter desconocido de la dolencia: "Los síntomas son pesadez en piernas o brazos, dolor espontáneo y la presión, tendencia a los hematomas, que en estadios avanzados puede llegar a afectar al sistema linfático llegando a provocar linfedema o lipolinfedema. Su causa es desconocida aunque se sabe que hay un marcado componente hereditario y hormonal. La primera aparición suele ocurrir coincidiendo con cambios hormonales, por ejemplo, después del inicio de la pubertad, tras el embarazo o la menopausia". Eso sí, ha tranquilizado a sus seguidores: "Mis análisis siguen siendo perfectos, las tiroides están perfectas, pero tengo que ponerme en manos de los médicos para iniciar un proceso, operarme y quitarme esas acumulaciones de grasa".

La actriz pesa 130 kilos, algo que jamás le ha acomplejado, pero ahora ha decidido pasar por quirófano por salud: "Me voy a operar. No es por estética, es por salud. Siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y solo adelgazaría y tomaría medidas por salud". La intervención se realizará mediante la técnica WAL, que consiste en eliminar la células grasas enfermas.

Una vez aclarada la enfermedad, en el vídeo Itziar también aprovecha para sacar ese lado reivindicativo que nunca abandona. "Mucha gente me aplaudió y otros me insultaron por mi físico. Había gente que me felicitaba por lo conseguida que estaba, por el arte, por la belleza, gente que aplaudía mi valentía por salir desnuda, por quererme tanto para mostrar mi cuerpo no normativo sin importarme lo que la gente opinara. Pero también hubieron muchos insultos, críticas, muchos consejos médicos, se ve que durante la cuarentena todos se han especializado en medicina, han hecho la carrera en 3 meses en vez de en 5 años, pero ya sabemos cómo es Twitter y que cualquiera puede opinar o insultar sin impunidad,ni conocimientos, sin información previa y sobre todo sin ningún reparo", se ha desahogado Castro.

Itziar: "Vive y deja vivir"

En septiembre de 2019 JALEOS entrevistó a la actriz justo en plena polémica, ya que algunos haters la acusaban de hacer apología de la obesidad. Así de tajante se mostraba al respecto.

Algunos haters le han acusado de hacer apología de la obesidad, ¿qué puede comentar?

Sí, y qué. Vive, sé feliz y deja vivir. Y ya está. No hay más. Es todo lo que voy a decir. Cada uno puede hacer lo que le apetezca y más en sus redes sociales. Si quieres posar en bikini o con cuello alto, pues hazlo.

Hay mucha obsesión en las redes sociales por mostrar siempre el cuerpo perfecto.

Bueno, hay de todo. Hay mucha gente que me da las gracias por hacer que se sientan bien consigo mismas porque antes no tenían referentes como yo. Desde que me quiero, me visto estupenda y ven que disfruto de la vida. Esas personas tienen ganas de vivir. Incluso ha habido gente que quería suicidarse y me ha dado las gracias porque ya tienen ganas de vivir, no por mí, sino porque pueden hacerlo siendo diferente. Con estos comentarios me dan igual los haters de todo el mundo.

En definitiva, todo se basa en la autoestima.

Todo se basa en quererse, en disfrutar porque solo tenemos una vida. Si estamos todo el día pensando en lo malo… Por desgracia he tenido a muchas amigas que se han muerto este año de cáncer y vivo a tope por ellas.

