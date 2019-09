Itziar Castro contesta a los que la acusan de hacer apología de la obesidad

Tras ser criticada en las redes sociales por hacer "apología de la obesidad", la actriz Itziar Castro (42) sigue en sus trece y hace oídos sordos a palabras necias. Cuando se enteró de la noticia de la muerte de Camilo Sesto (72) homenajeó al artista a través de un vídeo en Instagram donde cantaba en bikini su canción Vivir así es morir de amor mientras se bañaba en la playa de Les Delicies, en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).

Durante el estreno del musical La llamada en Barcelona, dirigida por los Javis, Itziar habló con JALEOS sobre cómo sentirse bien y los proyectos tan alucinantes que le esperan a medio plazo.

Algunos haters le han acusado de hacer apología de la obesidad, ¿qué puede comentar?

Sí, y qué. Vive, sé feliz y deja vivir. Y ya está. No hay más. Es todo lo que voy a decir. Cada uno puede hacer lo que le apetezca y más en sus redes sociales. Si quieres posar en bikini o con cuello alto, pues hazlo.

Hay mucha obsesión en las redes sociales por mostrar siempre el cuerpo perfecto.

Bueno, hay de todo. Hay mucha gente que me da las gracias por hacer que se sientan bien consigo mismas porque antes no tenían referentes como yo. Desde que me quiero, me visto estupenda y ven que disfruto de la vida. Esas personas tienen ganas de vivir. Incluso ha habido gente que quería suicidarse y me ha dado las gracias porque ya tienen ganas de vivir, no por mí, sino porque pueden hacerlo siendo diferente. Con estos comentarios me dan igual los haters de todo el mundo.

En definitiva, todo se basa en la autoestima.

Todo se basa en quererse, en disfrutar porque solo tenemos una vida. Si estamos todo el día pensando en lo malo… Por desgracia he tenido a muchas amigas que se han muerto este año de cáncer y vivo a tope por ellas.

El año que viene está previsto el estreno del spin-off de Vis a vis titulado Vis a vis: el oasis, ¿participará en el rodaje?

Eso dicen, pero no sé si estaré. Yo, de momento, estoy poniendo velitas a la Moreneta, ja, ja (patrona de Cataluña). Vis a vis me ha dado tanto que espero la llamada del jefe.

Acaba de rodar para HBO una nueva serie de televisión, ¿qué tal la experiencia?

Por 'H' o por 'B' es una historia maravillosa basada en el corto Pipas de Manuela Burló Moreno. Es la historia de dos chonis de Parla que se van a vivir al barrio de Malasaña de Madrid. Las risas están aseguradas. Se estrenará en el 2020.

¿Hay algo bonito en cine?

He hecho una película internacional muy chula de la que no puedo hablar y en febrero me voy a Chile a rodar un filme muy interesante sobre los feminicidios en el país. Si aquí tenemos manadas, allí hay el triple. Hay que hablar de ello.

¿Ha saboreado el éxito?

¿Y qué es el éxito? Si el éxito es ser feliz en estos momentos lo soy mucho. Lo he conseguido. ¿Pero sabes una cosa? Debajo de los sueños hay mucho esfuerzo y mucha lágrima. Hay que seguir para poder seguir disfrutando.

