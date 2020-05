Alonso Caparrós: "¿Por qué no me he muerto? Con todo lo que he consumido..."

Desde que ha comenzado la cuarentena, Sofía Cristo (36 años) ha estado haciendo directos en Instagram para ayudar a las personas drogodependientes, y este miércoles ha contado con Alonso Caparrós (49) como invitado. Tras muchos años tratando de ocultar los problemas que ha tenido con las drogas, en la actualidad el presentador no duda en hablar abiertamente sobre cómo ha sido su experiencia con las drogas para contribuir así en la lucha contra la drogodependencia.

"En mi caso fue brutal, ya sea por genética o por las circunstancias, el enamoramiento fue muy brutal, muy atroz, soñaba con montañas de cocaína y me atrapó de una manera bestial y esa sensación sigue latente. Fue una invasión", ha explicado.

El presentador ha señalado que no consumía para sentirse más seguro, sino porque quería evadirse. "Era como esconderme, era más evasión de huir de mí mismo. Dependía de la época de mi vida. He pasado fases que eran cada 20 días o fases, de dos días", ha añadido.

Su adicción fue tal que desde el primer momento supo que no sería fácil dejar las drogas. "Yo fui consciente desde el principio y desde ese momento, estuve con muchos tratamientos, y no pude con ellos. Y no sé por qué fue...".

Otra de las cosas sobre las que ha reflexionado tras dejar las drogas es que podría haber terminado mucho peor, incluso podría haber perdido la vida sumido en ese mar de adicciones. "¿Por qué no me he muerto? Con lo que he consumido... Eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar", ha afirmado pensativo.

Alonso también ha explicado que durante todos estos años que estuvo enganchado ha tenido "muchos, pero que muchos miedos". "No es que no quieras dejarlo, es que hay muchos miedos, muchas inseguridades. Miedo a lo que podamos sentir, miedo a lo que puedan decir, a quién esté en la sala de espera...", ha añadido.

Caparrós, hijo de la saga de actores, ha recordado que ha probado todo tipo de tratamientos para dejar las drogas. "Estuve ingresado en la López Ibor, durante 10 o 15 días y luego estuve con un especialista las 24 horas del día durante siete meses. Me cuesta mucho contar mi experiencia porque yo he pasado por todos los tratamientos que te puedas imaginar y siempre he tenido un apoyo terapeútico", ha afirmado.

"Es cierto que yo tenía que seguir con mi vida hacia delante. En mi caso la situación económica era muy dramática. Pero hasta que no lo he convertido en un reto intelectual no lo he superado", ha añadido.

A pesar de que él tardó años en superar sus problemas con las drogas, ha señalado la gran importancia que tienen los tratamientos, que son "claves e imprescindibles, no hay que tener ninguna duda". En cuanto a la clínica López Ibor, Sofía Cristo y él han querido aclarar que no es una clínica expresamente para curarse, sino para pasar unos días de para desintoxicarse y luego continuar con el tratamiento.

"No todo el mundo puede acceder a los tratamientos por pobreza. Hay que intentar darles las herramientas personales para que puedan luchar porque una persona que sale de cumplir condena y tiene que volver al mismo sitio en el que vivía y se relacionaba... Por eso tenemos que ser el altavoz", ha defendido Alonso Caparrós, "en España somos muy afortunados. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar voluntariamente. Hay muchas soluciones".

En este sentido, el presentador ha puntualizado que lo importante "es tener autodeterminación" para abandonar las drogas "puesto que puede acabar con tu vida". Una lucha que empieza en la persona y que debe contar con la ayuda de la sociedad, a pesar de los estigmas que existen. "Es una enfermedad que no inspira compasión. La sociedad ve a un drogodependiente y no da pena, no derrocha una lágrima", ha añadido.

"Al final me ha servido todo lo que hecho: meditación, retiros, un cambio en la forma de vivir y de hábitos", ha señalado el colaborador de Sálvame, "a día de hoy me levanto a las seis o las seis y media para meditar y leer. Me pregunto qué pensamientos tengo, qué quiero hacer...".

En esta lucha, su novia, Angélica Delgado, ha sido un gran apoyo. "Ella trabaja en un gabinete psicológico y tiene las herramientas para ayudarte y enseñarme lo que podía perder si seguía por ese camino".

