La receta de Alonso Caparrós, el arroz con leche que se ha convertido en un legado familiar

La melosidad del arroz, el profundo olor a canela y a vainilla, el dulzor de la nata mezclada con el azúcar y la mantequilla... Si Alonso Caparrós (49 años) tuviera que escoger un plato estrella entre todas las recetas que conoce, ese sería sin duda el arroz con leche que les cocinaba su abuela a él y a sus hermanos cuando eran pequeños.

Con el paso de los años, los secretos que guarda este dulce plato han pasado de mano a mano en la familia Caparrós Araújo y se han ido perfeccionando hasta convertirse en una delicatessen que con solo una cucharada es capaz de transportar al presentador a su más tierna infancia. Unos secretos que ahora comparte con JALEOS, a quien ha explicado cómo se elabora, paso a paso, su famoso arroz con leche.

1. Ingredientes

Los ingredientes del arroz con leche de Alonso Caparrós.

2. Elaboración

1. Vertemos la leche y la nata en una cazuela más o menos grande (la nata es para que quede más cremoso, si os gusta más suelto podéis echar leche evaporada o prescindir de ello).

2. Lo ponemos a fuego lento y añadimos también el arroz. No añadimos el azúcar hasta el final para que se cueza bien el arroz.

3. Después de mezclarlo todo bien añadimos la piel de la naranja. Hay quien también añade piel de limón, pero a mí no me gusta del todo. Hay que echar, además, las ramas de canela y una vaina de vainilla. A mí me gusta que sepa bien a vainilla, pero también va al gusto.

4. Lo removemos todo bien durante unos 15 minutos, hasta que se disuelva la vainilla y el arroz esté prácticamente cocido.

5. Cuando esté en su punto añadimos el azúcar y lo removemos durante un minuto aproximadamente para que se mezcle todo bien.

6. Apagamos el fuego y le añadimos la mantequilla sin dejar de remover para que se integre bien y le dé más sabor.

7. ¡Y listo para servir! Como en todo, hay a quien le gusta quitar la piel de naranja, hay quien le añade más canela y hay a quien le gusta frío, pero eso depende de vosotros.

3. Historia

Fotografia del arroz con leche de Alonso Caparrós.

Las historias, los objetos o incluso las recetas que provienen de nuestra familia guardan un lugar especial en nuestro recuerdo, y, como le ocurre a Alonso Caparrós, el trasfondo emocional de cada uno de ellos los convierten en algo único. "Esta receta es tan especial para mí porque es una receta familiar", ha explicado el presentador.

La autora de esta delicatessen es su abuela, la madre de Julia Araújo Borrego, que la hacía cuando su mare era pequeña "y también cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Era nuestro postre favorito. La receta pasó a mi madre y ahora ha pasado a mí", ha añadido.

Con el paso de tiempo, y como viene siendo habitual cuando los secretos de un plato pasan de generación en generación, cada persona ha ido haciendo sus propios cambios para adecuarla a su gusto. "Yo le he incorporado algunas modificaciones, como la vainilla y el tipo de arroz", ha dicho. Variaciones mínimas que no cambian la esencia de esta familiar: "El sabor lo mantengo lo más parecido posible puesto que me encanta y me hace recordar con ilusión mi infancia".

