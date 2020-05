Roberto Leal, sobre 'Pasapalabra': "Tenía ganas de cambiar y hacer algo diferente"

Roberto Leal (40 años), maestro de ceremonias de las últimas ediciones de Operación Triunfo, cambia de estilo y de cadena en su vuelta ante las cámaras, este miércoles, con Pasapalabra. Todo "un reto" para el presentador, que ha asegurado que tenía muchas ganas de reciclarse y hacer algo "diferente".

"El volver a empezar en un formato diferente y hacer frente a uno de los concursos más queridos de la televisión es todo un reto como presentador. También es un reto el grabar un programa diario. Tenía muchas ganas de hecho de hacer un formato así, en el que tenga que estar diariamente frente a la pantalla, de reciclarme y empezar en otra cosa nueva de la que espero que vaya bien y estemos a la altura", ha apuntado Leal en rueda de prensa.

Pasapalabra regresa a la televisión este miércoles a Antena 3 (donde ya se emitió entre 2000 y 2006, antes de que pasara a Telecinco, de 2007 a 2019) con una gala especial en horario de máxima audiencia con invitados estrellas como Alaska (56), Mario Vaquerizo (45), Manel Fuentes (49) o Chenoa (44).

El presentador andaluz ha aclarado que a partir del lunes se emitirá a las 20 horas y que "será el mismo programa que siempre, con toques míos, pero el de siempre".

Sobre el cambio más notable, el del presentador, Carmen Ferreiro, directora de programas de Atresmedia, ha señalado que Leal se ha adaptado muy rápido a la dinámica de concurso.

"Parece que lleva 10 años presentándolo, no le ha hecho falta ni un día para coger las riendas. Es un ejemplo de profesionalidad y carisma", ha elogiado la directora.

En esta línea, Javier Vega, productor de Pasapalabra, ha explicado que la estructura del concurso será igual. "Comenzará con la silla azul, luego vendrán las pruebas para conseguir segundos con los juegos de 'La sopa de letras', 'Una de cuatro', 'La pista' y '¿Dónde están?', y se finalizará con la prueba más característica nuestra, 'El rosco'".

Esta última prueba es la que más se ha tenido que preparar Leal ya que exige una "extrema" rapidez a la hora de decir el enunciado. "La verdad es que me la he preparado muy bien. Todos los días entrenaba con mi mujer. Y solo con ella porque estamos confinados, si no tendría a todo el vecindario loco", señalaba entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Ahhhhhhhhhh!!! 😜 Muy pronto ❤️ #pasapalabra en @antena3com Una publicación compartida de Roberto Leal (@robertolealg) el 4 May, 2020 a las 2:59 PDT

Ha reconocido además que en algunos momentos se le ha trabado la lengua, porque "no es fácil" esa velocidad. "La parte buena de esto -cuenta- es que está grabado y si hay algo notable que no se haya dicho de manera correcta se corta y se vuelve a empezar de nuevo. Se verá una evolución, como en los deportistas, según vayamos avanzando de programa".

Un concurso que ya se ha empezado a grabar, con las medidas de seguridad y limpieza necesarias por el estado de alarma a causa de la pandemia por el coronavirus. Sobre esta experiencia, el presentador asegura que en ningún momento se ha sentido desprotegido en este proceso.

"Nos han hecho los test correspondientes para llevar a cabo la grabación normal y todos los días antes de entrar nos tomaban la temperatura. Se limpia todo con ozono y ultravioleta, todo el mundo lleva guantes y mascarillas, por ello el ritmo de grabación no se ha visto afectado en ningún momento por esto", apunta.

También el atrezo del programa también se ha adaptado a la nueva causa, como ha señalado Ferreiro. "La mesa del concurso es más grande para que entre todos los participantes y el presentador haya la distancia social permitida y por supuesto no va a haber público hasta que todo esto llegue a una situación normal", ha precisado.

"Hemos hecho un Pasapalabra responsable y coherente. Vamos a echar de menos al público, pero los espectadores van a ver un programa de primer nivel", ha defendido Pérez por su parte.

Al conductor sevillano no hay nada ahora mismo que le quite el sueño, ni siquiera el doble de trabajo que va a tener que compaginar hasta que finalice Operación Triunfo en Telecinco, que regresa el próximo 20 de mayo.

Roberto Leal ha sido el presentador elegido para dirigir la nueva edición de 'Pasapalabra'.

"OT era algo que tenía que cerrar, ya no solo por mí, sino por los chicos y todo el equipo que ha estado trabajando duro estos meses. Ambas cadenas se han planificado perfectamente para que pueda hacer ambas cosas su ningún problema. Iré a Terrasa el día de la gala y volveré en el día para incorporarme a las grabaciones de Pasapalabra", afirma, a la vez que añade que se siente "un afortunado".

El antecesor en el cargo ha tenido buenas palabras para su relevo: "Christian (39) me mandó un mensaje muy bonito y me deseó mucha suerte. Me habló del equipazo y me dijo que lo iba a hacer genial. Creo que fue un gesto muy bonito por su parte y le tengo mucho respeto como compañero en todos sus formatos", ha destacado Leal.

