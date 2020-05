Susana Molina confiesa que fue infiel antes de 'La isla de las tentaciones'

Susana Molina (30 años) se ha convertido en una de las influencers más aclamadas durante esta cuarentena y después de su exitoso paso por La isla de las tentaciones quiere que sus fans la conozcan más aún. Por eso mismo en su último vídeo de Mtmad, y con la honestidad que le caracteriza, la murciana ha desvelado algunas de las dudas que más se repiten entre sus seguidores.

La ex de Gonzalo Montoya (28) se ha definido a sí misma como a una persona tímida y sincera, pero también alguien que siempre intenta no hacer daño a nadie y que tiene un punto alocado. Respondiendo a las preguntas de sus cientos de miles de seguidores (tan solo en Instagram ya roza casi el millón), Susana ha asegurado que es muy posible que no la vuelvan a ver en un reality show, a pesar de que fue Gran Hermano el que le otorgo la fama: "No volvería a ningún reality ahora pero no se que puede pasar en el futuro. He cerrado un ciclo, una etapa de mi vida... No es lo que quiero pero la vida da muchas vueltas".

Susana Molina en su canal de Mtmad.

Susana también ha hablado del amor y asegura que no es una persona muy romántica: "Sí, me gustan los detalles pero en plan una cena con velas y flores no me hace ilusión. Me gustan las sorpresas", ha apuntado. Y precisamente hablando del amor ha sido cuando ha hecho una revelación que ha sorprendido a todos. Susana ha confesado que fue infiel durante una relación anterior a Gonzalo Montoya, pero confiesa que se sintió muy mal después de haber engañado a quien fuera su pareja: "Me arrepiento mucho. No compensó lo mal que me sentía después".

Y como era de esperar también ha hablado del que fue su pareja en el programa de Mediaset: "Es evidente que he estado muy enamorada de Gonzalo y cuando he dejado de estarlo he dejado la relación. Fue una etapa de mi vida superbonita y feliz. Han sido unos de los años más felices de mi vida", ha declarado.

Las confesiones de Susana

No es esta la primera gran confesión que Susana Molina hace en el canal online que Mediaset España facilita a algunos de sus rostros más conocidos de la pequeña pantalla. La televisiva desveló hace tan solo unos meses el impresionante sueldo que podía ganar mensualmente una influencer de su talla. En conversación con el extronista Noel Bayarri (31) éste le preguntaba concrentamente: "¿Cuánto dinero gana al mes una influencer de tu nivel?".

Susana Molina, que en un principio parecía mostrarse algo incómoda a la hora de desvelar la realidad, finalmente respondía al canario con suma contundencia. "Depende mucho del mes… De media, yo tampoco ganaba tanto en un mes. A lo mejor eran 4.000 o 5.000 euros más o menos. Ahora estoy ganando más dinero. Lo que pasa es que no te puedo decir con exactitud cuánto", confesaba. "Pero tampoco se gana tanto. La gente piensa que se gana mucho más", concluía.

Otra de sus grandes confesiones fue el hecho de afirmar no sentirse demasiado cómoda trabajando en los platós de televisión y que su hábitat natural eran los realities y las redes sociales.

"Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que cosas de tele. Siempre he dicho que soy una fan de los realities, tanto para verlos como para participar, pero me gusta esa parte de la tele de estar ahí aislada y encerrada, luego en la parte de platós no me siento tan cómoda, por eso no suelo ir a la televisión, porque no es mi ámbito y creo que hay gente que vale para una cosa y otras para otra cosa". En este sentido, Susana apostilló y concluía: "Yo valgo para los realities, pero en un plató me siento perdida".

[Más información: La enfermedad de Susana Molina que le provoca temor a conducir o a ir de compras]