Machismo, homofobia y agresividad: así fue el polémico paso de Gonzalo Montoya por 'GH 14'

La actitud de Gonzalo Montoya (28 años) en La isla de las tentaciones está generando rechazo incluso en su pareja, Susana Molina (29), que asegura que está descubriendo una faceta de su novio desconocida para ella hasta ahora: "Tengo una mezcla entre asco, rabia y enfado [...] Está haciendo cosas que no corresponden con la imagen que yo tengo de él. Parece un Cromañón", ha dicho la murciana.

Sin embargo, resulta sorprendente que Susana no detectara el machismo de su pareja en los 80 días que convivió con él en Gran Hermano Catorce ni en los seis años posteriores en los que mantuvieron una relación.

Y es que el concurso de Gonzalo y de su gemelo, Carlos Montoya, estuvo constantemente en el punto de mira de la audiencia por la actitud censurable que los hermanos mostraban en la casa de Guadalix, tanto que la organización tuvo que tomar medidas y nominarlos disciplinariamente por sus actitudes violentas.

"Eres mi cáncer"

Argi fue la gran enemiga de Gonzalo en 'Gran Hermano Catorce' Mediaset

La gran enemiga de Gonzalo Montoya en la casa de Gran Hermano fue Argi (27), la joven vasca con la que había tenido un lío amoroso dos años antes de entrar y que mostró sus celos cuando el sevillano comenzó a tener complicidad con Susana.

Las broncas entre Argi y los gemelos Montoya fueron constantes y la agresividad de los hermanos fue creciendo hasta el punto en que en uno de sus enfrentamientos acabaron golpeando el mobiliario de la casa para calmar su rabia.

Los comentarios de Gonzalo hacia su compañera causaron la ira de la audiencia: "Eres una payasa" o "solo te gusta ronear y nadie te quiere" fueron algunas de las malsonantes frases que el andaluz le dedicó a Argi, pero la más sonada fue una desafortunada comparación con una enfermedad grave: "Aquí dentro eres mi cáncer", llegó a decirle.

Cuando en Gran Hermano se cuidaba de los concursantes y no se permitían abusos DE NINGÚN TIPO. Aclarar que Mercedes pidió a sus jefes la expulsión de los Montoya por su comportamiento, pero como pidieron perdón lo dejo en una nominación disciplinaria pic.twitter.com/696XzlKnat — Patricia 🦉💚 (@patrydelcerro) January 28, 2020

Ese crudo enfrentamiento obligó al programa a tomar medidas, metiendo a los gemelos en la lista de nominados. Algo de lo que informaba Mercedes Milá, asegurando que ella les habría expulsado directamente: "Pedir perdón les ha librado de ser expulsados, si fuera por mí hubiera tratado de influir para que les sacaran", reconocía la presentadora.

"Antes muerto que gay"

Los comentarios homófobos de los hermanos Montoya generaron numerosas críticas. Mediaset

La sombra de la homofobia también planeo sobre Gonzalo Montoya en su paso por Guadalix. El concursante reafirmaba su heterosexualidad asegurando que prefería estar "muerto" antes que ser gay.

Ese comentario se sumaba a la actitud que tanto Gonzalo como Carlos mostraron con su compañera de edición, Desi Rodríguez (33), una mujer transexual a la que los gemelos se refirieron en varias ocasiones como "travesti". Además, los hermanos parecían tener una inquina especial contra esa concursante, pues se burlaban constantemente de ella, algo por lo que Desi llegó a afirmar que le estaban "amargando la existencia".

Movilización social

Mercedes Milá tuvo que dar explicaciones a la audiencia por no expulsar a los gemelos. Mediaset

Hubo un comentario de Gonzalo que generó una gran controversia pese a que nunca se pudo aclarar si realmente sucedió o no. Las redes se hicieron eco de una frase que, supuestamente, había salido de boca del sevillano, realizando una comparación desagradable de Argi con Marta del Castillo, la joven asesinada en 2009 de cuyo cadáver se desconoce el paradero.

Los espectadores volvieron a pedir la expulsión de los gemelos, se organizó una recogida de firmas y hasta el padre de Marta, Antonio del Castillo, se pronunció al respecto: "¿Esto son bromas? Esto es lamentable. Lo gracioso es que sigan dentro a pesar de reírse de Marta", escribió entonces.

Una vez terminado su concurso, Mercedes Milá abordó este asunto con los gemelos en plató: "Buscamos ese comentario hasta debajo de las piedras y no se encontró nada, por eso no se os expulsó", explicaba. Los hermanos aclaraban que esa broma no se había producido: "Hemos apoyado a la familia de Marta del Castillo y hemos pegado panfletos por Sevilla, no hemos dicho eso".

Gonzalo asegura que no va a cambiar su forma de ser. Mediaset

Siete años después de todas aquellas polémicas, Gonzalo vuelve a ser el protagonista de los comentarios más controvertidos en un reality. Ya son muchos los internautas que piden la expulsión disciplinaria del joven (pese a que el programa es grabado) por su comportamiento machista y su forma de dirigirse tanto a las solteras como a su pareja en La isla de las tentaciones.

Al ver las imágenes de Susana expresando que siente "asco" al ver la actitud de su novio, el concursante ha pedido perdón a su manera, pero terminaba su alegato reafirmándose en su forma de ser: "Sé que tengo que pedir perdón, pero si no me conoce que no me compre. Ella ya sabe cómo soy. Soy aquí así y fuera también", sentenciaba.

