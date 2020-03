Gonzalo Montoya arremete sin medida contra Cepeda por su relación con Susana Molina

Gonzalo Montoya (27 años) ha vuelto a cargar contra el cantante Luis Cepeda (30). El sevillano ha utilizado su canal de vídeos en MTMAD para arremeter duramente contra el artista gallego, y es que además de decir en repetidas ocasiones que "canta muy mal", ha llegado a asegurar que él es "mucho más guapo" que el extriunfito.

Gonzalo se muestra muy cansado de que le repitan constantemente por la calle y vía redes sociales que ex, Susana Molina (30), está con el ex de Aitana Ocaña (20), una situación que le ha llevado a atacar sin medida al que podría ser el nuevo novio de su la joven: "Yo quiero luchar por ser feliz y la gente es muy pesada al restregarme que está con Cepeda. ¡Me da igual!. Que sea feliz con quien quiera".

Aunque afirme que le da igual la nueva vida de la murciana, Gonzalo no duda en juzgar esta posible nueva relación: "No me gusta para ella. Me agrada porque soy más guapo que él pero me da pena que este chico se haga famoso por las chicas con las que está como Aitana o Susana y no por lo mal que canta. No es rencor hacia él pero pienso que Susana podría estar con alguien mejor".

Gonzalo Montoya, en Mtmad.

Y es que el exconcursante de La Isla de las Tentaciones tiene claro que su historia de amor de seis años con Susana ya es algo del pasado: "Nadie se muere por amor, el tiempo todo lo cura y lo sana... Todavía es un poco pronto pero viendo que Susana ha encauzado su vida y es feliz yo también se que puedo hacerlo. Es más difícil para mí, pero si no doy el paso a quedar con alguien o intentar ilusionarme eso sería cerrarme a algo tan bonito como es el amor ".

Sin embargo, también ha querido tranquilizar a sus admiradores: "Me estoy disfrutando, estoy viajando mucho, dedicándole tiempo a mi familia que es lo más importante y a mis negocios y estoy encantado de hablar también con vosotros desde esta vía".

Un vídeo donde lanza un dardo de lo más envenenado a Cepeda tras haber tenido ya roces previos en redes sociales como Twitter donde además del cantante, cientos de fans del artista arremetieron contra el ex de Susana.

Su cena con Victoria Federica

Hace unos días se hizo pública una 'cita' nocturna entre Gonzalo y la hija de la infanta Elena (56). Y estalló el rumor sobre una posible relación entre ambos. Tras el silencio sepulcral por ambas partes, este jueves Montoya ha querido aclarar ante sus seguidores lo que verdaderamente había detrás de esa quedada con la quinta sucesora al trono.

"Esto me lo habéis preguntado muchísimo. Simple y llanamente pasamos una bonita velada entre amigos. Tenemos amigos en común. El gerente de Starlite Marbella. Y había cierto sector de amigos suyos que veían el reality de La isla de las tentaciones y querían conocerme, y celebramos una cenita. Y conocí en ese momento a Victoria, es una chica súper educada, atenta y amable; su pareja, un pedazo de tío, súper DJ Barce. Y al fin y al cabo lo que se ha especulado de que puedo estar con Victoria Federica (19) me parece hasta de broma. Fue una reunión de amigos, de saber cómo te va la vida, de risas, bromas, no hay más", ha explicado.

