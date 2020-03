Susana Molina explica el motivo por el que ha abandonado la televisión tras 'Tentaciones'

Susana Molina (29 años) se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del fenómeno televisivo que ha supuesto La Isla de las Tentaciones. Sin embargo, la expareja de Gonzalo Montoya (28) ha decidido abandonar la televisión y ha explicado ella misma sus motivos. A través de su canal de MTMAD, la influencer ha compartido un vídeo en el que relata cómo es un día normal en su vida.

Susana ha hecho especial hincapié en explicar la profesión de los que trabajan con redes sociales, una de las dudas que más se repite entre sus seguidores. La joven ha explicado que es más complicado de lo que parece y que desde que la marca contacta con la influencer hasta que se lleva a cabo la publicación puede pasar de una semana a un mes en negociaciones.

En referencia a esta labor, Susana ha confirmado que prefiere dedicarse a trabajar en Instagram en vez de en televisión porque "me siento más cómoda haciendo cosas de redes que cosas de tele". Y continúa explicando: "Siempre he dicho que soy una fan de los realities, tanto para verlos como para participar, pero me gusta esa parte de la tele de estar ahí aislada y encerrada, luego en la parte de platós no me siento tan cómoda, por eso no suelo ir a la televisión porque no es mi ámbito y creo que hay gente que vale para una cosa y otras para otra cosa".

Ella tiene claro que no es lo suyo el mundo catódico. "Yo valgo para los realities, pero en un plató me siento perdida", ha explicado la que fue ganadora de Gran Hermano, que asegura que igual que cuando ganó el programa de Telecinco como ahora tras La Isla de las Tentaciones "me alejo un poquito". Con casi un millón de seguidores, Susana se ha convertido en toda una referente de estilo por lo que ha encontrado en las redes sociales su gran filón y el motivo por el que se ha alejado de los platós de televisión.

Su difícil relación con Gonzalo Montoya

La actitud de Gonzalo Montoya en La isla de las tentaciones generó mucho rechazo. Incluso, en su pareja Susana, quien aseguró que había descubierto una faceta de su ya exnovio desconocida para ella. "Tengo una mezcla entre asco, rabia y enfado [...] Está haciendo cosas que no corresponden con la imagen que yo tengo de él. Parece un Cromañón", explicó en su momento la murciana. Muchos no entendieron cómo Susana no conocía esas actitudes machistas de su pareja, cuando habían convivido 80 días en Gran Hermano 14, más los seis años posteriores en los que mantuvieron una relación.

Y es que, el concurso de Gonzalo y de su gemelo, Carlos Montoya, estuvo constantemente en el punto de mira de la audiencia por la actitud censurable que los hermanos mostraban en la casa de Guadalix, tanto que la organización tuvo que tomar medidas y nominarlos disciplinariamente por sus actitudes violentas. Siete años después de todas aquellas polémicas, Gonzalo vovía a ser el protagonista de los comentarios más controvertidos en un reality. Fueron muchos los internautas que pidieron su expulsión disciplinaria en La isla (pese a que el programa fue grabado) por su comportamiento machista y su forma de dirigirse tanto a las solteras como a su pareja.

Sea como fuere, ambos han mantenido una relación tóxica y difícil. Cabe recordar que al ver las imágenes de Susana expresando que siente "asco" por su actitud, el concursante pidió perdón a su manera, pero terminaba su alegato reafirmándose en su forma de ser: "Sé que tengo que pedir perdón, pero si no me conoce que no me compre. Ella ya sabe cómo soy. Soy aquí así y fuera también", sentenciaba. Hoy, ambos están separados: él desfilando por la televisión, y ella sin querer saber nada del medio.

