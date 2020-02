Así suena 'Tentación', la canción en español de Mónica Naranjo tras el éxito de 'La isla'

El programa La isla de las tentaciones se ha convertido en toda una revelación y en el nuevo reality estrella de la cadena de Fuencarral. Tan importantes eran las tramas de los concursantes como esa mítica canción de cabecera que se hizo tan popular como los propios tentados y tentadores, Temptations.

Ahora, tras el final de programa, y debido a la gran solicitud por parte de sus fans, Mónica Naranjo (45 años), su autora, ha versionado la canción en español bajo el título de Tentación. Con la letra ligeramente modificada, pero respetando su espíritu y la esencia del single original, uno de los puntos fuertes es el estribillo: Caigo en su juego, dulce es la tentación.

La cabecera en inglés, reconoce Mónica, fue todo un reto profesional para ella: "Estuve varios meses dándole vueltas y no fue sencillo, porque tuve que dar un giro bastante brusco a lo que eran mis últimas piezas, pero al final estoy muy contenta con el resultado. Fue muy graciosa la primera vez que lo escucharon (…) Dijeron que 'no parecía Mónica'. Ahí me di cuenta de que había conseguido lo que quería."

Esta buena noticia llega en mitad de una agridulce para el público del programa: Mónica Naranjo anunció hace unos días, por sorpresa, que no repetirá como presentadora de La isla de las tentaciones, sin dar los motivos por los que renuncia a seguir en un programa que ha sido un enorme éxito de audiencia.

"#LaIslaDeLasTentaciones siempre estará en mi corazón y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto a @cuarzotv , como a @mediasetcom , que confiaron en mí para este proyecto precioso", señalaba la cantante en su cuenta de Instagram. Además, quiso desear "toda la suerte del mundo" al equipo y a su sucesor o sucesora para la próxima temporada, que espera que "haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica".

El mensaje de Naranjo fue respondido por Mediaset, donde se emite el programa: "Eres muy grande, Mónica. Te hacemos la ola infinita. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS". La isla de las tentaciones se ha convertido en un fenómeno televisivo y ha cerrado sus emisiones con un 30 por ciento de share y casi cuatro millones de espectadores.

Un nuevo formato de telerrealidad llevado al extremo en el que cinco parejas han puesto a prueba su amor. Las parejas fueron separadas al inicio de la temporada y llevadas a vivir en dos lujosas y alejadas villas. En una las cinco chicas vivieron con diez solteros y en la otra los chicos lo hicieron con diez solteras.

