Fani y Christofer ('La isla de las tentaciones') anuncian su boda para este verano

Estefanía Carbajo (34 años) y Christofer Guzmán (28), exconcursantes de La isla de las tentaciones, han anunciado que se casarán en verano de este año. La pareja tiene pensado contraer matrimonio (ya son pareja de hecho) el próximo verano, "con calor"; y fijarán la fecha de la boda cuando ella vuelva de Supervivientes, según han explicado en una entrevista en Lecturas.

Un paso con el que además quieren dejar en el olvido los problemas que han tenido durante su participación en el reality grabado en la República Dominicana. Algo que les ha resultado difícil. "He tenido que demostrarle mucho. Nos dimos una segunda oportunidad para darnos cuenta que estamos hechos el uno para el otro, nuestra relación se ha reforzado", ha asegurado Estefanía.

La joven exconcursante ha asegurado que durante este proceso han "sufrido y luchado mucho. Él me lo echaba en cara y no encontraba la forma de justificarme. Cuando hemos empezado a estar mejor ha sido cuando el programa se ha estrenado. Nos hemos enfrentado a recordar". Christofer por su parte ha añadido que él lo que pensaba era: "'Que empiece y que acabe ya'. A ella le ha venido bien para darse cuenta de muchas cosas y a mí para cerrar un capítulo que aún sigue vivo".

A pesar de que en todo momento ambos han dejado claro que están bien y que ya han hecho las paces, Christofer ha explicado que en el fondo todavía siente cierta inseguridad y que teme que Estefanía le sea infiel en Supervivientes. "Creo en las segundas oportunidades, no en las terceras. En el fondo me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras".

Algo que la exconcursante niega: "No, voy para que la gente me conozca más y demostrarle a él todo lo que le quiero, y que sepa que no volveré a serle infiel".

Ocho años juntos

Christofer y Estefanía se conocieron en 2012 durante una noche de fiesta en una discoteca. Según explicaron varias personas del entorno cercano de la pareja a JALEOS fue un flechazo a primera vista: "Estábamos todos de fiesta, se conocieron en la discoteca, empezaron a bailar bachata y ahí empezó todo. Lo suyo empezó por el baile. A Estefanía, especialmente, le gusta mucho bailar".

Conforme la relación avanzaba y se consolidaba, la pareja decidió mudarse a Sevilla. "Quisieron cambiar de aires y así lo hicieron. Se fueron como cuatro o cinco años a vivir a Sevilla y empezaron a trabajar allí", apuntaron fuentes próximas a los exconcursantes de La isla de las tentaciones.

A principios de 2019 todo cambiaría cuando recibieron una propuesta de la productora Cuarzo para participar en un nuevo reality donde pondrían a prueba su historia de amor. Una idea que atraía mucho a Estefanía, según explicaron fuentes de su entorno. "Fue ella quien se lo propuso a él. A ver, que él tampoco dijo que no... Lo decidieron entre los dos y ahora, bueno, ha pasado lo que ha pasado y ahí está".

Sin embargo, lo que pensaban que sería una demostración de lo afianzada que estaba su relación no terminó como esperaban. Pronto se vio que Estefanía tenía una relación muy especial con Rubén, otros de los habitantes de La isla de las tentaciones. En el cuarto capítulo se vio como la joven y su 'tentador' se fundían en un sensual beso que sería el comienzo de un tórrido romance ante las cámaras.

Estos episodios terminaron por distanciar a la pareja pero, según explicó la propia Estefanía en el reencuentro con los exconcursantes de La isla de las tentaciones, cuando llegó a España se dio cuenta del error que había cometido. "Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: '¡Qué has hecho!'. Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó".

Algo que también corroboró él: "Fani y yo tuvimos una pequeña conversación. Se dio cuenta de sus fallos, de lo mucho que estaba arrepentida y de quién era el amor de su vida. Yo la seguía queriendo a pesar de todo".

