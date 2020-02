Quién es Yiya del Guillén, la concursante más polémica de 'Supervivientes 2020'

El arranque de Supervivientes 2020 está a la vuelta de la esquina y los concursantes ya están en los Cayos Cochinos de Honduras para afrontar, según sus propios presentadores, la edición más extrema que se recuerde. Entre sus filas se encuentran figuras tan relevantes como la de Ana María Aldón (43 años), esposa de José Ortega Cano (66), Rocío Flores (24), hija de Antonio David Flores (44) y Rocío Carrasco (42) o Vicky Larraz (57).

En un corte de perfil más bajo, es decir, menos populares, se encuentran participantes tan válidos como ácidos. Sus nombres: Antonio Pavón (38), Jaime Ferre (26) o María Luisa 'Yiya' del Guillén (30). Pero, ¿quién es Yiya del Guillén, la concursante más polémica de esta edición de Supervivientes?

Yiya del Guillén.

Yiya del Guillén: extremeña y periodista

Yiya daba el salto al ruedo público en el año 2016 como coprotagonista del programa Un príncipe para tres princesas. El reality de Cuatro, que también contó con la presencia de Rym Renom -posterior tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa-y Marta Marchena, cosechó gran éxito en la cadena secundaria de Mediaset y llevó a sus princesas hasta otros proyectos.

Tras plantearse en un principio la posibilidad de estudiar Psicología, Yiya decidió que quería enfocar su vida laboral hacia los medios de comunicación. Su vocación la hizo matricularse en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y siempre tuvo claro que quería especializarse en corazón y entretenimiento.

La controversia está vinculada íntimamente al nombre de la extremeña. Ella misma se definía así en el formato que le dio la fama: "Soy egocéntrica, extremista, contradictoria, pasiva pero no pasota y un tanto bipolar". Aunque si por una frase se la recuerda especialmente es por la siguiente: "Tengo tendencia a reventar vidas".

Hasta la fecha, y sin haber llegado todavía a Honduras, Yiya ya ha protagonizado la primera gran bronca de la edición. La discusión tuvo lugar en un aeropuerto de transbordo antes de llegar al país de destino y su contrincante no era otra que Fani Carbajo (34), famosa por su paso en La isla de las tentaciones.

El motivo del enfrentamiento entre Yiya y Estefanía estuvo basado en el paso de Fani por el reality revelación de la temporada en Mediaset. Y en concreto, en las formas con las que la madrileña trató a su pareja, Christofer Guzmán (28), durante el programa. "Si no quieres escuchar, no pidas opinión", le espetaba Yiya.

Fani reaccionaba dedicándole un corte de mangas a su rival y abandonando la zona donde se encontraban. Yiya, en respuesta, gritaba con burla el nombre de Estefanía con el mismo tono con el que lo hizo Christofer cuando corrió desesperado por las playas del Caribe al averiguar que su pareja lo había engañado con otro hombre.

Fani y Yiya discutiendo en el aeropuerto.

Yiya se presenta con un aspecto físico muy diferente al que lució en su estreno televisivo. Pese a la apariencia de su pelo rubio al estilo afro, la realidad es que son pelucas: Yiya está completamente rapada. Sus labios también se muestran más gruesos, probablemente por haberse sometido a algún tratamiento estético, y su cuerpo tiene aún más tatuajes que cuando saltó a la fama en 2016.

En su vídeo de presentación, la joven confiesa estar encantada con su oportunidad de participar en el programa y expresa sus miedos: "Hola, soy Yiya y quiero deciros lo encantadisima que estoy de participar en el programa. ¿Por qué? Porque a mí lo desconocido siempre me ha dado miedo, soy una persona que huya bastante de las situaciones extremas y como he tenido la suerte de ser mi propia jefa siempre, sé que saldrá siendo otra persona. No sé si para bien o para mal. Eso ya lo iremos viendo".

