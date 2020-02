De Oriana a las Azúcar Moreno: los concursantes más fugaces de la historia de 'Supervivientes'

Supervivientes 2020 está a punto de comenzar y ya se conoce la lista de concursantes casi al completo. Sin que los nuevos aventureros hayan puesto un pie en los cayos, ya se ha producido el primer amago de abandono. Rocío Flores (23 años) se ha planteado no participar en el reality después de que Lydia Lozano (59) desvelase que la hija de Antonio David (44) ha hablado con su madre, Rocío Carrasco, pese a que todas las partes desmienten esa conversación.

Pese a que, finalmente, Rocío parece haber decidido mantener sus planes de viajar a Honduras, su abandono no habría sido el primero que se produce antes del comienzo del programa. Su caso ya se dio en 2015, aunque ha habido muchos otros que han decidido marcharse en los primeros días de convivencia.

1. Ángela Bustillo

La ex Miss Cantabria abandonó por una lesión en el pecho. Gtres

Una de las apuestas de Supervivientes: Perdidos en Honduras en 2007 fue Ángela Bustillo (36), la ex Miss Cantabria a la que arrebataron el título tras descubrirse que tenía un hijo de dos años, lo cual iba contra las reglas del certamen.

Sin embargo, la aventura de la concursante acabó antes de lo previsto. Ángela cayó con una mala postura desde el helicóptero y el impacto contra el agua le provocó una lesión en el pecho por la que tuvo que abandonar en la primera semana.

2. Estela Giménez

La gimnasta Estela Giménez no soportó las duras condiciones del concurso. Mediaset

La tercera edición de Supervivientes en su regreso a Telecinco tuvo uno de los inicios más duros que se recuerdan. La falta de alimentos y las inclemencias del tiempo, con una lluvia tropical constante empapando a los supervivientes, mermaron el ánimo de los concursantes, varios de los cuales amagaron con abandonar.

Finalmente, tras siete agónicos días, la gimnasta olímpica Estela Giménez (40) se daba por vencida y abandonaba el concurso cinco días después de llegar a la isla: "No estoy bien, sobre todo psíquicamente. Me cuesta mucho salir adelante", comentaba. En aquella edición, el presentador Mario Picazo (52) también tuvo que abandonar Honduras en la primera semana tras contraer una enfermedad tropical, siendo sustituido por Óscar Martínez (43).

3. Oriana Marzolli

Oriana tiene el 'triplete' en abandonos fugaces de 'realities'. Mediaset

La experiencia de Oriana Marzolli (27) en los reality shows de Telecinco no es algo de lo que pueda presumir. Su paso por Supervivientes: Honduras en 2014 fue de récord, pues abandonó a los cuatro días del comienzo. "Yo no creía que esto fuera a ser así. Lleva lloviendo un día entero y no sabía que no me iban a gustar los cocos", afirmaba entre lágrimas.

En 2017, la joven tenía una segunda oportunidad y entraba como 'fantasma del pasado' en la nueva edición, donde pulverizó su anterior marca: abandonó a las 24 horas tras un ataque de ansiedad. La hazaña se repetiría al año siguiente en GH VIP 6, donde abandonó al tercer día provocando el gran enfado de Jorge Javier Vázquez (49) y un veto en Mediaset que duró hasta este 2020.

4. Suhaila Jad

Suhaila abandonaba el concurso tras conocer el grave estado de salud de su padre. Mediaset

Dos semanas después de la salida de Oriana era Suhaila (36), extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, la que abandonaba la isla, en este caso por una noticia llegada desde el exterior. Su padre sufría un grave problema de salud y la joven decidió poner punto final a su paso por el concurso.

"Mi padre está muy grave, lleva ya varios días ingresado. Mi familia no me quería avisar porque sabían lo ilusionada que estaba con esto, pero mi padre llegó a un punto que dijo que me quería ver", confesaba entre lágrimas en plató.

5. Carmen Gahona y Rasel Abad

Carmen Gahona, viuda de Chiquetete, y el cantante Rasel en un montaje de JALEOS.

En la edición de 2015 fueron dos los concursantes que no pudieron iniciar su aventura en Supervivientes, una por problemas médicos y el otro por decisión propia.

Carmen Gahona (63), pareja de Chiquetete, era informada durante la gala de estreno de que el equipo médico había desaconsejado su participación en el programa, abandonando de inmediato los Cayos Cochinos. El cantante Rasel (38), por su parte, no llegó a pisar las playas, pues decidió abandonar el concurso antes de empezar por "problemas psíquicos y físicos", por lo que fue sustituido de forma exprés por el torero Rafi Camino (50).

6. Lucía Pariente

Lucía Pariente abandonó tras una fuerte bronca con Laura Matamoros. Mediaset

En la lista de concursantes de Supervivientes 2017 estaban la modelo Alba Carrillo (33) y su madre, Lucía Pariente (57). Desde el primer momento, ambas protagonizaron fuertes enfrentamientos con sus compañeros, siendo una discusión en directo con Laura Matamoros (26) el detonante del amago de abandono de ambas, sólo 14 días después del comienzo.

Finalmente, fue la madre quien decidió marcharse, mientras que la organización convenció a Carrillo a permanecer en el concurso, acabando como segunda finalista. Pariente regresó en la gala 14 como fantasma del pasado, pero cinco días después fue expulsada disciplinariamente por una fuerte discusión con Kiko Jiménez (27).

7. Adrián Rodríguez

El actor Adrián Rodríguez decidió marcharse pese a tener que pagar la multa. Mediaset

La ansiedad y el hambre pesaron más que los problemas económicos en el ánimo del actor Adrián Rodríguez (31). Pese a que entró en Supervivientes 2018 para tratar de sanear sus cuentas, el joven acababa abandonando a los 14 días de concurso, enfrentándose al pago de la abultada multa que impone la organización.

Los siguientes días hubo dos bajas más en el reality: la de Saray Montoya (38), expulsada por mala conducta; y el abandono voluntario de María Lapiedra (35) tras ser salvada por la audiencia, alegando que echaba de menos a sus hijas.

8. Toñi y Encarna Salazar

Las Azúcar Moreno protagonizaron el abandono más polémico del 'reality'. Mediaset

El abandono de las Azúcar Moreno es, sin duda, el más polémico de la historia de Supervivientes. Tras un primer amago, las cantantes decidían finalmente rendirse tras 17 días en los que apenas sufrieron dificultades.

Ya en Madrid, Jorge Javier Vázquez les transmitía el gran enfado de la organización por el supuesto carácter premeditado de su marcha, con una tremenda bronca en directo: "Están mintiendo, estaba todo preparado. Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así", espetaba el presentador antes de despedirlas para siempre.

[Más información: 'Supervivientes 2020': consulte aquí la lista de concursantes confirmados]