'Supervivientes 2020': consulte aquí la lista de concursantes confirmados

Supervivientes está a punto de estrenar una nueva edición, anunciada como "la más extrema". Muy pronto, los espectadores verán a varios famosos protagonizar el histórico salto en helicóptero para iniciar su aventura en el concurso.

Después del gran éxito que cosechó la pasada edición, con una increíble cuota media del 33,7 %, el formato se enfrenta ahora al gran reto de mantener la emoción y dar la sorpresa con su casting tras contar en 2019 con el fichaje estrella de Isabel Pantoja (63 años).

1. Albert Barranco

Albert Barranco es extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Mediaset

Albert Barranco se dio a conocer por su participación en el programa del amor Mujeres, Hombres y Viceversa. Fue tronista y ya en ese momento demostró "ser una persona carismática y un auténtico seductor", como reza la web de Telecinco.

Ahora, Barranco se enroca en la aventura de Supervivientes 2020 y se convierte en el primer concursante confirmado de la edición. Estas han sido sus primeras palabras tras conocerse la noticia: "Estoy que ni me lo creo, quiero dar las gracias al equipo por contar conmigo, por darme esta magnífica oportunidad que llevo tanto tiempo esperando y no pienso fallaros. Va a ser la mejor edición de la historia ¡Nos vemos en Honduras!".

2. Rocío Flores

Rocío Flores es uno de los fichajes estrella de esta edición.

El fichaje de la hija de Rocío Carrasco (42) y Antonio David (44) Flores se convierte en una de las sorpresas del año y de toda la historia del formato. "Vengo a dar todo de mí", ha expresado Rocío Flores (23) en su vídeo de presentación, mostrándose muy ilusionada de embarcarse en esta nueva aventura.

De esta manera, la joven se enfrentará a su primera experiencia como personaje televisivo después de años de silencio en los que sólo se había atrevido a ponerse frente a las cámaras para defender a su padre en GH VIP.

3. Beatriz Retamal

Bea fue la ganadora de 'GH 17'.

Beatriz Retamal (23) se convertía en la tercera concursante oficial de la nueva edición del reality. La ganadora de Gran Hermano 17 anunciaba la feliz noticia a través de la plataforma Mitele Plus, afirmando que "moría de ganas de contarlo" y que está dispuesta a darlo todo para sumar otra victoria en un reality: "Quiero salir la última".

El fichaje de la conocida como 'Naranjita' promete brindar bastante contenido en la isla, pues Bea ya demostró su fuerte carácter en Guadalix, donde protagonizó la historia de amor de aquella edición junto a Rodrigo Fuertes. Una 'carpeta' por la que nació una gran enemistad con otra de las protagonistas de aquel año, Adara Molinero (26).

4. Ivana Icardi

Ivana es hermana del futbolista Mauro Icardi y exnovia de Gianmarco Onestini.

Poco ha tardado en conocerse el nombre de una estrella italiana a la que la compañía de Vasile incorpora en la versión española de sus realities. Ivana Icardi (24), hermana del famoso futbolista Mauro Icardi, es una de las sorpresas de esta edición de Supervivientes.

La explosiva joven es modelo e influencer. Su gran salto a la fama en Italia se produjo tras participar en Gran Hermano, donde mostró abiertamente su enemistad con la novia de su hermano. En el concurso conoció a Gianmarco Onestini (23), con quien mantuvo una relación que él acabó rompiendo al salir de la casa, tal y como contaría ella después en España para tratar de desenmascararlo.

5. Nyno Vargas

El cantante Nyno Vargas.

El cantante valenciano Nyno Vargas se convirtió este sábado en el quinto concursante oficial de Supervivientes. El conocido artista está en un momento profesional muy dulce tras sus colaboraciones con Juan Magán (41) y otros grandes del reggaeton. Ahora decide aparcar temporalmente los escenarios para lanzarse desde el helicóptero de Supervivientes 2020. "Estoy deseando empezar esta nueva aventura y que vosotros me acompañéis", ha revelado Vargas en su vídeo de presentación. "Vamos a ir con todo, espero no defraudaros y dar lo mejor de mí", concluía.

6. Vicky Larraz

Vicky Larraz.

Vicky Larraz (57) se ha convertido en la sexta concursante confirmada de Supervivientes 2020. La cantante del conocido grupo Olé Olé se suma a esta aventura donde compartirá isla con el resto de supervivientes que ya se conocen.

"Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", explicaba en su vídeo de presentación. La antecesora de Marta Sánchez (53) en Olé Olé quiso entrar en directo en Sábado Deluxe después de que se anunciase oficialmente su participación. Visiblemente nerviosa, aseguró que lo peor que va a llevar es el pasar hambre.

