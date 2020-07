La indecente confesión de Fani Carbajo sobre Christofer en La casa fuerte: ¡por fin se destapa esta farsa!

Bombazo en La casa fuerte. Tengo que reconocer que este jueves sí me he enganchado un poquito al reality. Dentro de lo zafio que es, me ha despertado interés, y eso es decir mucho. De todo, me quedo solo con la trama Fani-Christofer-Ferre. Lo demás, pues morralla para rellenar. Pero, ¡ay esa trama! Les cuento, porque estoy living. Resulta que se ha descubierto el secreto mejor guardado de Fani Carbajo (34 años) sobre su pareja Christofer (28). Yo ya sabía que allí ni había amor ni se lo esperaba; más bien dependencia emocional, desidia, comodidad y muchas facturas que pagar.

Pero una cosa es intuirlo, ¡y otra que se descubra que uno está en lo cierto! Les pongo en pista: ellos aseguran que están enamoradísimos, que La isla de las tentaciones es algo añejo, desteñido y casi olvidado, que buscan el bebé y que se van a casar en agosto se interponga quien se interponga. Que lo suyo es amor del bueno y punto en boca, ¡hombre ya! Christofer, el pobre, que tiene unas tragaderas como una casa, se limita a sonreír, dócil. Y así estaban los tórtolos hasta este jueves... Pero una pesadilla, llamada Ferre, ha derruido su castillo de naipes (o eso querría haber visto yo) y ha desenmascarado a la malvada de Fani (para todos salvo para Christofer).

Jorge Javier sonsacándole la información a Ferre en 'La casa fuerte'. Mediaset

Me duele, querida, no creas: te creí y defendí con lo de la prostitución, pero con esto no. Este jueves se ha dicho la verdad sobre ti, por eso querías cambiar de tema insistentemente durante el bochorno en directo, por eso te aferrabas al hombro de Christofer, por eso se te secaba la boca sin parar y contraías la cara como una niña pillada en falta. Fani, ¡te has retratado! Resulta que durante una pelea -que no viene al caso explicar porque nada aporta a lo mollar- entre Cristina -la pareja de Ferre- y Christofer, Ferre, dedo en ristre, le ha advertido a Fani a gritos: "Cállate porque te respeto y te aprecio. Por eso no voy a hablar". Se refería a su relación con Christofer. A una confesión demoledora.

Claro está, Jorge Javier Vázquez (49), cual lobo hambriento o perro sabueso, ha llevado a un aparte a Ferre y a su pareja, y los ha sometido a un tercer grado hasta que el pobre muchacho, que anda corto de luces, ha soltado lo que se esperaba de él: "Puedo saber algo, sí. De momento, no lo quiero contar porque no soy quién para meterme en su relación. Le dije que no se metiera con mi pareja, que si no iba a contar algo". Al principio mantenía la típica intriga el muchacho, poniendo en duda el amor de Fani por Christofer, su deseo real de casarse... Sembrando la semillita, enseñando la patita, ya ustedes saben. Según él, Fani ha largado dentro de la casa más de la cuenta en un momento de enfado.

Y tras unos minutos de cebo, llegaba el momentazo. Ferre estaba incómodo, no quería decirlo. "A lo mejor se molesta Christofer", se excusaba con la boca pequeña. "¡No tiene que llover para que dejemos la relación!", se defendía el aludido sacando pequeño -casi lloro-. Y así hasta que Labrador, en connivencia con Ferre, ha soltado la bomba. Una de ellas: "Un día cuando se enfadó con Christofer, Fani dijo 'estoy deseando que tiren a Christofer del programa y metan a Rubén y así hago mi programa redondo'". ¡¡BOOOOOOMMMM!! No hace falta que les explique, ¿no? Rubén Sánchez, aquel cachas que se metió en la cama de Fani en La isla... ¿Se puede ser más indecente que Fani?

Porque yo no me ando con aquello de 'oye, si lo ha dicho, ¿eh? Que yo no lo sé'. No, ¡sí lo ha dicho! Me lo creo a pies juntillas. A esta le va la marcha y Christofer es un chico fácil, amable, dócil y que la trata bien. Además, tiene pintón de buen padre. No olviden que no hace mucho -y perdura- los hombres -¡machistas!- se casaban con una buena mujer que les llevaba la casa a raya y, por la noche, salían a pedir lo que no se les daba en el hogar. Oye, ¡pues Fani también! Ese es el verdadero feminismo, ¿no? Ahora, eso sí, yo condeno igual ambos comportamientos. ¡Es indecente, ruin, cruel, mezquino! Seas hombre o mujer. Tanto monta.

No puedo con esta mujer y Christofer me da pena. Mucha lástima. Le diría que saliese de ahí, que corriese y no mirase atrás. Se merece a alguien que lo quiera de verdad. Pero, esperen, que hay más. Mientras Fani se refuerza en que ellos son felices y nadie podrá con su relación, Ferre termina de clavar el estoque: "También dijo 'yo me voy a casar con Christofer para que me paguen la portada y después vendo el divorcio'". Y remataba: "Fani me dijo en el baño que no lo contase para no cargarme una familia".

Y mientras yo me enciendo y me sale una úlcera de estómago, veo a la pareja feliz, inalterable y buscando su bebé como si nada pasase. Esta noche me he acordado de las sabias palabras de la madre de Christofer hace unos días: "Los palos se los tiene que llevar solo". Pues no, querida, ni con esas. Tu hijo necesita que lo agarres de la pechera y lo saques de ese pozo. Nunca verá su negrura... ni tampoco asumirá las noches en que, volviendo a la historia de los hombres machistas, Fani se escape de casa a medianoche.

