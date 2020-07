La madre de Christofer, aliviada al saber que Fani no está embarazada en 'La casa fuerte'

Yanina, madre de Christofer Guzmán (28 años), ha decidido no volver a hablar. Cansada de los disgustos que le está dando la relación de su hijo con Fani Carbajo (34), la madrileña da la callada por respuesta. Así, y a la espera de que termine la participación del joven en La casa fuerte para mantener una conversación con él, Yanina ya no "siente ni padece" cuando se le pregunta por las nuevas polémicas.

La madre del concursante evita dar su opinión acerca de la prueba de embarazo negativa de Fani, que finalmente no la convertirá en abuela en los próximos meses, pese a que hicieron creer que sí durante unos días. Yanina, que irradia tristeza y decepción pese a que la mascarilla reglamentaria nodeja ver la expresión de su rostro, se muestra muy discreta.

Yanina en una imagen reciente. Europa Press

Y es que, pese a que cada día salen nuevas informaciones sobre la polémica pareja, prefiere no dar su opinión. Eso sí, parece aliviada en cierto modo. Muy seria, Yanina tampoco opina sobre la infidelidad de su hijo a Fani durante los primeros meses de su relación.

"Los palos se los tiene que llevar él"

Hace unos días, Yanina era muy clara cuando la prensa le preguntaba por las peleas de su hijo y Fani dentro del reality. Se mostraba cansada y afirmaba que cuando su hijo se diese cuenta de que su relación no tiene futuro, ella estaría ahí para apoyarle: "Los palos se los tiene que llevar por sí solo. Ahí voy a estar yo y su familia cuando él despierte".

En esa línea, se mostraba de lo más seria y molesta con Fani y su manera de ser con su hijo, afirmando que "todo el mundo sabe que el carácter de Fani es fuerte". Sin embargo, la madre de Christofer prefiere no meterse en las peleas de la pareja: "Son discusiones de ellos dos, yo no tengo nada que ver". Contundente, Yanina confesaba que no se asustó cuando su hijo amenazó con abandonar La casa fuerte: "No, porque me puse en su papel. Pensé ya está cansado también y es que bueno, mira, a los hijos hay que dejarlos que ellos se golpeen contra la pared solitos".

La pareja durante su participación en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Sorprendentemente, la madre del concursante afirmaba que "el programa casi no lo veo", pero sí aseguraba que Fani no es cómo se la está viendo en el reality: "Ella no se así. Tiene su carácter fuerte pero eso de estar discutiendo con toda la gente eso no es así". Muy sincera, Yanina confirmaba que su hijo y su nuera están discutiendo continuamente con un constante tira y afloja: "Sí, ellos son así". "Ya dejé de sufrir hace mucho tiempo. Es que van tira y afloja, tira y afloja, y ya a una se cansa".

"Mira, no sé dónde va a llegar esta pareja, pero bueno. Cada cual se tiene que pegar los portazos solito. No queda otra, porque es que a los hijos se les puedes decir mil cosas, pero cuando hay sentimientos... no hacen mucho caso por mucho que una sea la madre. Los palos se los tiene que llevar por sí solos. Ahí voy a estar yo y su familia cuando él despierte", concluía una tajante Yanina.

