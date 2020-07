Yola y Leticia Sabater, de enemigas a íntimas: su polémico pasado y su relación 'familiar'

Yola Berrocal (49 años) y Leticia Sabater (54) se han convertido en las ganadoras del reality de Telecinco, La casa fuerte. Desde que entraron en el concurso como pareja, muchos pensaron que la tensión y la polémica estaban garantizadas, ya que ambas cuentan en su haber con un pasado bélico en el que se declararon la guerra en los platós de televisión. Pero no, resulta que el tiempo todo lo cura y han gozado de una bonita y entrañable amistad entre los muros del reality veraniego de Mediaset.

Tanto, que se han convertido en íntimas y, por momentos, han hecho piña contra todos los concursantes. Sin embargo, esta estampa idílica choca de pleno con el pasado que dejaron ambas en la televisión. Al comienzo del reality, lo dejaron patente: "Esto va a ser una bomba. ¿Lo dices en serio? Escucha, que a lo mejor no duramos ni dos días. A lo mejor duramos menos que Oriana", le aseguró Leticia Sabater al presentador después de comunicarles que participarían juntas en el reality.

La cantante desveló que todavía tenía una conversación pendiente con su compañera de concurso. Y es que, al parecer, Berrocal le habría boicoteado un bolo, entre otras muchas zancadillas. "Tú me fastidiaste una actuación en directo quitando el pendrive de la música", acusaba Leticia a Yola. "¿Qué directo si era playback?", respondía la aludida. Ese fue tan solo el principio de una larga lista de reproches entre ambas, que para entenderlos hay que viajar al pasado.

"Se me va a poner el ojo mal de verdad, esta chica no puede vivir sin mí", confesó hace un tiempo Sabater en Sábado Deluxe antes de contar un suceso que aconteció entre ellas. "Estábamos en una discoteca y estaba con un grupo de gente sentada en una mesa. Ella vino, se sentó en la mesa y le dije: 'Oye perdona, no estás invitada'". Ante esta acusación, Yola se defendía: "Lo que no puedes decir son cosas que son mentira. No era tu mesa, era la del director. Tienes dentro el demonio y por más que te cambies, lo vas a tener dentro".

Otro round. "¿Tú no te das cuenta de que yo no hablo de ti? Es una pesadilla. No éramos amigas ni somos amigas, no tengo ningún interés en ella", asentó las bases la cantante de La Salchipapa. "Eres una traidora, lo dejaste claro en Supervivientes cuando te intestaste liar con el novio de tu amiga", le recriminó Yola acto seguido.

Leticia Sabater y Yola Berrocal en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

En otro momento, Leticia volvía a la carga en la 'hora golfa' del Deluxe. "Yola es como el cobrador del frac, me persigue allá por donde voy, esa chica tiene una obsesión conmigo", aseguraba hace tan solo tres años Leticia, y Yola daba la réplica: "Yo creo que me odia por envidia. En el fondo, le gusto". Leticia ha defendido durante años que Yola estaba enamorada de ella: "Tengo clarísimo que está enamorada de mí. Soy como el típico novio, que como te echó de la mesa, te jodes y vas a por mí". La una siempre le ha reprochado a la otra que le hiciera sombra en sus pasos profesionales. Y es que, lo cierto es que tanto Yola como Leticia han tenido un pasado muy similar.

Yola ha ejercido como reportera en diversos programas desde 1997, además de haber estado en cuatro realities, de los que ha ganado tres, siendo finalista en el cuarto, Supervivientes. Por su parte, Sabater no se queda atrás, pues comenzó en 1986 como azafata del Un, Dos, Tres... y de ahí llegó a tener su propio programa, el recordado Por la Mañana. Ella ha estado en seis realities, siendo La Casa fuerte el primero que gana. Ambas han tenido además proyectos musicales en grupo y en solitario.

Sin embargo, esas acusaciones y esos boicots parece que han quedado atrás. Hoy gozan de una bonita amistad que ha dejado momentos épicos para la historia y, sobre todo, un fuerte y desconocido vínculo 'familiar' en el pasado que se desconocía hasta la fecha. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino", relató Yola, afirmando que "mi padre siempre me contaba esa anécdota y me preguntaba que por qué no me llevaba bien con Leticia si su familia era muy buena y maja".

Hoy ambas son íntimas amigas y estas son algunas de las frases que se han dedicado: "Empiezo a estar feliz de estar de pareja contigo. Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, yo tengo mucha más picaresca y tú eres más ingenua. He empezado a cogerle cariño a tu personalidad", "Yo sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora". Halagos que no han quedado ahí: "Te tengo que confesar algo ya empiezo a estar feliz de que seamos pareja". "Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, porque a veces me asombro por lo que haces y dices, pero yo tengo mucha más picaresca y tú eres súper ingenua. Por eso a veces me llama la atención tu comportamiento, pero me hace gracia".

