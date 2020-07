María Jesús Ruiz y Juani, últimas expulsadas de 'La casa fuerte'

La aventura María Jesús Ruiz (37 años) y su madre, Juani, ha acabado en La casa fuerte. Tras haber hecho un concurso en el que ha sido muy criticada por su actitud, ya que muchos aseguran que ha estado controlada y bajo las alas de su madre, la de Andújar ha puesto rumbo ya a Andalucía para estar cerca de sus seres queridos.

La madre de la modelo ha asegurado que se ha comportado en el concurso tal y como es ella: "Así soy yo, sin trampas ni cartón y María Jesús igual". Sobre si le ha influenciado la presencia de su madre en su actitud dentro del reality, la expareja de Gil Silgado ha asegurado lo que sigue: "Yo respeto a mi madre muchísimo siempre y eso es de verdad".

María Jesús y su madre Juani en 'La casa fuerte'. Mediaset

María Jesús Ruiz ha evitado hablar de sus problemas judiciales con Gil Silgado y parece estar tranquila ante el juicio que tenía con su exrepresentante: "No, nada. Todo bien, así que ahora a disfrutar de la familia". Ella siempre se enfrenta a todos los problemas con una sonrisa de oreja a oreja que le hacen estar fuerte y preparada para todo lo que le venga. Ahora, la concursante tendrá que hacer frente a estos dos juicios a los que no se ha presentado por su participación en La casa fuerte donde parece que no le preocupa en absoluto lo que se haya decretado.

El 'reality', en su recta final

"La recta final del reality ya está aqui" empezaban anunciando este jueves Jorge Javier Vázquez (49) en la gala de la semifinal de La casa fuerte de la que salieron expulsadas dos parejas, una quedó inmune y varias se alzaron como finalistas. Este jueves se producía una doble expulsión y, además de María Jesús Ruiz y Juani, Labrador y Macarena también se despedían del concurso.

Hay que decir que Rafa Mora, pareja de Macarena, se ha emocionado al recibir en plató a la concursante. El colaborador de Sálvame le ha dedicado unas bonitas palabras a Macarena: "Los has hecho genial. Eras la novata de la casa pero has estado a la altura. No era tu reality. Nos equivocamos. Era una casa de locos, no lo sabíamos". Macarena, por su parte, se ha deshecho: "A mi Rafa me hace sentir la mujer más especial y bonita del mundo. Tienes los mejores valores que se pueden tener".

Así, los cuatro decían adiós y se reencontraban con defensores y detractores en el plató, donde cada pareja saldó sus cuentas pendientes. Con la marcha de las citadas parejas, las restantes se convierten en finalistas: Yola Berrocal (49) y Leticia Sabater (54), Christofer y Fani, Ferre y Cristina y Oriana Marzoli (28) e Iván. Estos últimos como inmunes a los que nadie podrá asaltar.

