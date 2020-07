Laura Madrueño, Carmen Corazzini y Flora González: así son las 'chicas del tiempo' de Telecinco

Cada verano, las noticias sobre olas de calor, tormentas estivales y temperaturas récord acaparan buena parte de la atención de los informativos televisivos. Los espectadores siguen con atención la última hora sobre la meteorología y, aquellos que optan por informarse en Telecinco y Cuatro, lo hacen de la mano de un tridente de presentadoras que llevan varios años ofreciendo la predicción del tiempo en la empresa de Paolo Vasile (67 años).

Laura Madrueño (34), Carmen Corazzini (28) y Flora González (35) son las encargadas de dar el parte meteorológico diario y, a pesar de los pocos minutos que pasan frente a las cámaras, cuando se apagan los focos siguen acaparando la atención. Buena muestra de ello son los miles de seguidores que las tres acumulan en sus respectivos perfiles de Instagram, donde se puede conocer la faceta más personal y cotidiana de estas profesionales.

1. Laura Madrueño

Laura Madrueño es una gran amante del mar. RRSS

Laura Madrueño es la veterana de las presentadoras de El Tiempo en Mediaset. La joven llegaba a la cadena en 2014, aunque solo un año después se apartaría para volver en 2017. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y comenzó sus andaduras en televisión como redactora de Informativos Telecinco, antes de dar el salto frente a las cámaras para ofrecer la información meteorológica.

En su Instagram hay un gran protagonista del que se declara amante: el mar. Y es que Madrueño es una experimentada nadadora y buceadora, una afición que comparte con su novio, el arquitecto y fotógrafo Álvaro Puerto.

En 2018, Laura subía una sugerente fotografía en la que aparecía nadando completamente desnuda. Una estampa que acompañó de un reivindicativo texto: "Estamos en tiempos difíciles para querernos como somos, para amar nuestro cuerpo. Demasiadas comparaciones y exigencias, más aún siendo mujeres", reflexionaba la presentadora.

"Soy consciente de que me exijo mucho día a día a la hora de entrenar, pero entreno para sentirme bien, no para que me vean bien", proseguía su alegato. "Llevo nadando toda la vida, a pesar de que se me ensanchen la espalda, los hombros, el cuello… de que se me estropeen el pelo y la piel… Porque nadar me hace sentir libre. Por eso he decidido mostrar mi cuerpo donde más feliz soy, en el agua. Respeta tu cuerpo y quiérelo porque es único".

2. Carmen Corazzini

51379341_561771777676210_5695585538832524339_n

Carmen Corazzini llegaba a Mediaset en 2017, coincidiendo con el regreso de su compañera Laura Madrueño al frente del parte meteorológico. Antes de aterrizar en Telecinco, había colaborado en Telemadrid y en el desaparecido canal de pago Non Stop People.

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Corazzini es una auténtica ciudadana del mundo: nació en Roma, vivió en Milán y Messina antes de trasladarse a Madrid y, durante su carrera, se mudó a Lisboa.

Sus numerosos cambios de residencia le permiten hablar con fluidez cuatro idiomas: español, italiano, inglés y portugués. Además, cuenta con dos másteres, uno en Terrorismo y otro en Criminología.

Carmen compagina su faceta como presentadora de El Tiempo con su blog en la web de Telecinco, Séptimo A, donde escribe sobre otra de sus grandes pasiones: el cine.

Aunque siempre ha mantenido su vida personal al margen de la atención mediática, el pasado 13 de mayo Carmen Corazzini no dudaba en dedicar una desgarradora carta a su gran amigo Álex Lequio tras su muerte: "Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa", escribía.

"Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder tú sí lo eras", proseguía el emotivo escrito de la periodista, quien mantuvo una estrecha relación -que se llegó a calificar como algo más que amistad- con el hijo de Ana Obregón (65).

3. Flora González

Flora González es una gran apasionada de la moda y la comunicación. RRSS

Flora González, al igual que sus compañeras, orientó su carrera estudiantil al ámbito de la comunicación. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, aunque posteriormente cursaría un Grado en Historia del Arte a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La presentadora cuenta, además, con un Máster en Comunicación de Moda y Belleza por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Durante años, su trayectoria profesional ha estado vinculada a esta especialización, pues ha trabajado como editora de moda en diferentes medios de prestigio.

En su perfil de Instagram se aprecia su gran vocación 'fashionista', pues sus sofisticados estilismos son los grandes protagonistas en cada una de sus publicaciones. En ese sentido, Flora es la más influencer de las 'chicas del tiempo' de Mediaset, pues cuenta con más de 85.000 seguidores.

Hace apenas un mes, Flora González acaparaba titulares por una feliz noticia personal que ha querido compartir con todos sus fans. La sevillana se casará muy pronto, tal y como ha anunciado con varias fotografías de la romántica pedida de mano. "¡CLARO QUE SÍ! Es y será mi respuesta, con millones de pensamientos y el corazón a punto de estallar de amor. ¡Nos casamos!", escribía emocionada.

Más allá de este acontecimiento, la presentadora es muy reservada con respecto a su vida íntima. Sobre su futuro marido solo ha trascendido que es cántabro y que fue su vecino durante años hasta que iniciaron su relación, tal y como ella misma ha contado al anunciar su compromiso.

